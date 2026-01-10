कळपने के लिए बिक रही रामायण, गीता, पंचांग व व्रत-त्योहार की पुस्तकें

बाजार में पंचांग, श्रीरामचरित मानस, श्रीमद्भागवत गीता, व्रत-त्योहार की पुस्तकें भी दान के लिए बिक रही है। धार्मिक पुस्तक विक्रेताओं ने इसके लिए 14-14 पुस्तकों के पैकेट भी तैयार रख रखे हैं। हालांकि बाजार में 20 रुपए से लेकर 150 रुपए तक ही धार्मिक पुस्तकें अधिक बिक रही है। धमाचार्यों व ज्योतिषियों की मानें तो इस बार मकर संक्रांति एकादशी के दिन आने से महिलाएं धार्मिक पुस्तकों को कळपने में प्राथमिकता दे रही है। वहीं तुलसी व रुद्राक्ष की मालाएं भी बिक रही हैं।