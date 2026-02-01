Union Budget 2026: राजस्थान के हेल्थ सेक्टर को संजीवनी, कैंसर–डायबिटीज के लाखों मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत

बजट में फार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपये और 'बायो-फार्मा शक्ति' योजना का ऐलान राजस्थान के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है।



भिवाड़ी और नीमराणा हब: राजस्थान के भिवाड़ी और नीमराणा में पहले से ही फार्मा क्लस्टर सक्रिय हैं। नए निवेश से यहाँ की स्थानीय कंपनियों को कैंसर और डायबिटीज की जेनेरिक दवाएं बनाने के लिए नई तकनीक और फंड मिल सकेगा।



रोजगार के अवसर: दवा निर्माण क्षेत्र में निवेश से राजस्थान के युवाओं के लिए बायोटेक्नोलॉजी और रिसर्च के क्षेत्र में हजारों नए रोजगार पैदा होंगे।



बायो-फार्मा शक्ति: इस योजना के तहत राजस्थान के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में नई लैब और रिसर्च सेंटर स्थापित होने की संभावना है।