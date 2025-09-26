राजस्थान: शिक्षा विभाग में 12,193 पदों पर बंपर पदोन्नति, आरपीएससी में डीपीसी की बैठक में फैसला

रिव्यू डीपीसी के तहत 234 पदों पर पदोन्नति के लिए प्रकरणों पर चर्चा की गई, जिसमें प्राध्यापक (इतिहास) में सर्वाधिक 52 पद, प्राध्यापक (हिन्दी) में 44 पद और प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) में 37 पद एवं अन्य विषयों के प्राध्यापक पदों में रसायन के 15, अंग्रेजी के 14, भूगोल के 9, संस्कृत के 9, गणित के 7, जीव विज्ञान के 6, भौतिकी के 4, समाजशास्त्र के 3, वाणिज्य के 3 और उर्दू के 2 पद शामिल हैं।