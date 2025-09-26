Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

राजस्थान: शिक्षा विभाग में 12,193 पदों पर बंपर पदोन्नति, आरपीएससी में डीपीसी की बैठक में फैसला

राजस्थान लोक सेवा आयोग में शुक्रवार को शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

जयपुर

kamlesh sharma

Sep 26, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग में शुक्रवार को शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। आयोग कार्यालय में हुई इस बैठक की अध्यक्षता आयोग सदस्य प्रोफेसर अय्यूब खान ने की। बैठक में शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्गों में कुल 12,193 पदों पर पदोन्नति के लिए अनुशंषा की गई।

नियमित डीपीसी के अंतर्गत 11,959 अधिकारियों को पदोन्नति मिली है। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा उप प्राचार्य के पदों का है, जिनमें चयन वर्ष 2023-24 के 8,167 और 2024-25 के 3,719 अधिकारियों की पदोन्नति की अनुशंषा की गई है।

इसके अलावा, उच्च प्रशासनिक पदों पर भी पदोन्नति के लिए मिले प्रकरणों पर विचार किया गया। इनमें उपनिदेशक के 53 पद, संयुक्त निदेशक के 18 पद और अतिरिक्त निदेशक के 2 पद पर 2025-26 चयन वर्ष के अंतर्गत पदोन्नति के लिए अनुशंषा दी गई।

रिव्यू डीपीसी के तहत 234 पदों पर पदोन्नति के लिए प्रकरणों पर चर्चा की गई, जिसमें प्राध्यापक (इतिहास) में सर्वाधिक 52 पद, प्राध्यापक (हिन्दी) में 44 पद और प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) में 37 पद एवं अन्य विषयों के प्राध्यापक पदों में रसायन के 15, अंग्रेजी के 14, भूगोल के 9, संस्कृत के 9, गणित के 7, जीव विज्ञान के 6, भौतिकी के 4, समाजशास्त्र के 3, वाणिज्य के 3 और उर्दू के 2 पद शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त उप जिला शिक्षा अधिकारी से प्रधानाचार्य के 1 पद, तथा प्रधानाचार्य के 1 पद एवं प्राध्यापक के 14 और प्रधानाचार्य के 12 छाया पदों पर भी पदोन्नति की अनुशंषा प्रदान की गई है।

इस बैठक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट, संयुक्त सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग मनीष गोयल, कार्मिक विभाग प्रतिनिधि सिराज अली जैदी एवं जिला शिक्षा अधिकारी सोनिया शर्मा सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

Published on:

26 Sept 2025 09:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान: शिक्षा विभाग में 12,193 पदों पर बंपर पदोन्नति, आरपीएससी में डीपीसी की बैठक में फैसला

