जयपुर

डॉक्टर के खिलाफ फर्जी नियुक्ति पत्र देकर ठगी करने का मामला

एसएमएस अस्पताल में संविदा नौकरी का झांसा देकर 1.35 लाख की ठगी, इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर समेत दो के खिलाफ मामला दर्ज

जयपुर

image

Mukesh Sharma

Jan 16, 2026

RUHS-College

आरयूएचएस कॉलेज। फोटो: पत्रिका

जयपुर. एसएमएस अस्पताल में संविदा पर नौकरी लगाने का झांसा देकर 1.35 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। प्रताप नगर निवासी विपिन गर्ग, आमेर के जैतपुर निवासी रजनीश यादव और आगरा रोड निवासी हर्षित ने प्रताप नगर थाने में एक डॉक्टर सहित दो अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।

पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि उनकी आरयूएचएस में ऑपरेटर का काम कर रहे दीपक से पहचान थी। दीपक ने कहा कि इंटर्नशिप कर रहे डॉ. महावीर गुर्जर से जानकारी है, जो सवाई मानसिंह अस्पताल में संविदा पर नियुक्ति कराने का काम करते हैं। दीपक के जरिये डॉ.महावीर से संपर्क किया गया और झांसे में आकर तीनों ने 45-45 हजार रुपए के हिसाब से कुल 1.35 लाख रुपए दे दिए। इसके साथ ही तीनों को फर्जी नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया। जब परिवादी नियुक्ति लेने एसएमएस अस्पताल पहुंचे, तो पता चला कि उनका नियुक्ति पत्र फर्जी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Published on:

16 Jan 2026 09:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / डॉक्टर के खिलाफ फर्जी नियुक्ति पत्र देकर ठगी करने का मामला

