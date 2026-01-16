डॉक्टर के खिलाफ फर्जी नियुक्ति पत्र देकर ठगी करने का मामला

पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि उनकी आरयूएचएस में ऑपरेटर का काम कर रहे दीपक से पहचान थी। दीपक ने कहा कि इंटर्नशिप कर रहे डॉ. महावीर गुर्जर से जानकारी है, जो सवाई मानसिंह अस्पताल में संविदा पर नियुक्ति कराने का काम करते हैं। दीपक के जरिये डॉ.महावीर से संपर्क किया गया और झांसे में आकर तीनों ने 45-45 हजार रुपए के हिसाब से कुल 1.35 लाख रुपए दे दिए। इसके साथ ही तीनों को फर्जी नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया। जब परिवादी नियुक्ति लेने एसएमएस अस्पताल पहुंचे, तो पता चला कि उनका नियुक्ति पत्र फर्जी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।