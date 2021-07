मुख्य सचिव बोले... 'हर घर नल कनेक्शन' देना सरकार की प्राथमिकता

मुख्य सचिव निरंजन आर्य (Chief Secretary Niranjan Arya) से गुरुवार को भारत सरकार में जल शक्ति मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (Additional Secretary in the Ministry of Jal Shakti) और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) के मिशन निदेशक भरत लाल ने सचिवालय में मुलाकात की। उन्होंने जल जीवन मिशन की गतिविधियों के बारे में चर्चा की।