Child Abandonment: मां मेरा क्या कसूर… क्या थी मजबूरी जो गले नहीं लगाया?

Abandoned Children : जयपुर। राजस्थान में हर माह औसतन 20 मासूम बेटियों को झाडिय़ों, अस्पतालों या फिर सर्द सन्नाटे में सडक़ पर फेक दिया जाता है। आगे उनका नसीब...! बचेंगी, शिशुगृह जाएंगी या किसी परिवार का हिस्सा बनेेंगी। चाइल्ड लाइन इंडिया और यूनिसेफ की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में पिछले पांच वर्षों (2020-2024) में 1,332 मासूमों को इधर-उधर छोड़ दिया गया। खास बात है कि इनमें 90% (1,199) बच्चियां हैं। इसमें भी 60% मामले अवैध संतानों या पारिवारिक विवादों से जुड़े हैं। माता-पिता खासकर मां, सामाजिक दबाव या आर्थिक तंगी के चलते बच्चियों को छोड़ देती हैं। जयपुर, उदयपुर और बीकानेर जिलों में ये मामले सबसे अधिक दर्ज हुए।