Child Adoption in India: पैदा होते ही अपनों ने फेंका… अब यशोदा से दूर कर रहा कानून

abandoned children: जयपुर। राजस्थान में हर माह औसतन 22 नवजात बच्चे झाडिय़ों, अस्पतालों या सुनसान स्थानों पर छोड़ दिए जाते हैं। यूनिसेफ 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, 2020-2024 में 1,332 बच्चे परित्यक्त पाए गए, जिनमें 90% (1,199) बच्चियां थीं। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (सीएआरए) के मुताबिक, 570 बच्चे (43%) गोद लिए गए, जिनमें 400 (70%) भारत में और 170 (30%) विदेशों (यूए, यूके, कनाडा) में परिवारों से जुड़े। बाकी 762 बच्चे शिशुगृहों में भेजे गए। राजस्थान में जयपुर सबसे अधिक गोद लेने वाला जिला है, लेकिन 762 बच्चे अभी भी परिजनों के इंतजार में हैं। भारत की गोद लेने की प्रक्रिया जटिल है। राज्य में 2,188 बच्चे गोद लेने के लिए उपलब्ध हैं, जबकि 31,000 दंपती प्रतीक्षा में हैं। यह देरी और कागजी कार्रवाई देसी-विदेशी दंपतियों के लिए बड़ी बाधा है।