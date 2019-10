राजधानी में दो पक्षों में हुआ झगड़ा, एक पक्ष ने पिस्टल से किया फायर, इलाके में फैली दहशत

जयपुर

कानोता इलाके में पड़ोसियों के बीच हुए आपसी विवाद ने शुक्रवार शाम झगड़े ( clash in two groups in jaipur ) का रूप ले लिया। दोनों पक्षों में शुरू हुई मारपीट में एक पक्ष ने लाईसेंसी पिस्टल से हवाई फायर कर दहशत फैला दी। पुलिस ने फायरिंग ( firing in jaipur ) करने वाले आरोपित को गिरफ्तार कर लाईसेंसी पिस्टल जप्त की है। पुलिस मामले की जांच कर रही हैै।

यह है पूरा मामला ( jaipur crime news )

पुलिस ( japur police ) ने बताया कि मामले में वृंदावन विहार जामडोली निवासी भागचंद मीना (60) को गिरफ्तार किया है। वह कस्टम व सेंट्रल इक्साइज डिपाटमेंट से रिटायर्ड है। घटनाक्रम के मुताबिक, उसके पड़ौस में हिम्मत सिंह के मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण को लेकर शुक्रवार को दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बड़ा हो गया और झगड़े का रूप ले लिया।

लाईसेंसी पिस्टल निकाली और हवाई फायर कर दिया ( dispute in two groups )

शाम करीब साढ़े 5 बजे दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। झगड़े से गुस्साए एक पक्ष ने घर में रखी लाईसेंसी पिस्टल निकाली और हवाई फायर ( firing during clashes in two groups ) कर दिया। गोली चलने की आवाज से दहशत फैल गई। फायरिंग की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची।

