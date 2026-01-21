गोनेर रोड पर जमा मिट्टी की सफाई शुरू, रोड स्वीपिंग मशीन लगाई

गोनेर रोड पर सड़क पर जमा मिट्टी की सफाई शुरू हो गई है। नगर निगम ने यहां रोड स्वीपिंग मशीन से काम शुरू कर दिया है। कई दिनों बाद मिट्टी हटने लगी तो आसपास के व्यापारियों ने भी राहत की सांस ली। क्योंकि यह जमा मिट्टी वाहनों के आवागमन के साथ ही दिनभर उड़ती है। इससे हवा में धूल के कण घुलने शुरू हो गए और वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही पीएम (पार्टिकुलेट मैटर)‑2.5 व पीएम‑10 का स्तर भी काफी बढ़ने लगा।
इसे लेकर राजस्थान पत्रिका ने 19 जनवरी को 'स्मार्ट सिटी... खर्चे बड़े और नतीजे छोटे' शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर इस मामले को उठाया था। समाचार प्रकाशित होने के अगले ही दिन मंगलवार को नगर निगम ने मिट्टी की सफाई के लिए रोड स्वीपिंग मशीन लगा दी।
