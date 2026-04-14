जलवायु बदलाव की मार, खेती पर संकट

डॉ. रमेश ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार - असमय बारिश और ओलावृष्टि की तबाही से समूचे देश की खेतीबाड़ी तहस-नहस हो गई है। अचानक हुई मूसलाधार बारिश व तेज हवाओं से किसानों की छमाही वाली मेहनत पर पानी फिर गया। नुकसान सबसे ज्यादा रबी की फसलों को पहुंचा है, जिनमें गेहूं सरसों और चने की फसलें प्रमुख रूप से शामिल हैं। लीची और आम के पेड़ भी नष्ट हुए हैं। फिलहाल केंद्र सरकार ने इस विपदा को 'कुदरती आपदा' मानकर करीब 2.49 लाख हेक्टेयर फसल के नुकसान का आकलन लगाकर सभी प्रदेश सरकारों को सर्वेक्षण कर मुआवजा देने को आदेशित किया है। प्रदेश सरकारों ने नुकसान की भरपाई के लिए उच्चस्तरीय समीक्षा के बाद बर्बाद हुई फसलों का सर्वेक्षण करना भी आरंभ कर दिया है। पर, जितना नुकसान धरातल पर किसानों का हुआ है, उतने की भरपाई सरकारी सर्वेक्षण के बाद शायद हो पाए? खेती किसानी पर निर्भर मुख्य रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार व मध्यप्रदेश जैसे प्रमुख सूबे बारिश से सर्वाधिक प्रभावित हैं। इन राज्यों में गेहूं की पकी फसलें हवा में गिर गईं और बारिश के पानी से सडऩे लगी हैं।

