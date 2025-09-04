Rajasthan: भारी बारिश के बाद एक्शन में CM भजनलाल, अपने सभी मंत्रियों को दिया ये सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री ने विधायकों को भी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया है। सभी विधायकों को 5 से 7 सितंबर तक अपने विधानसभा क्षेत्रों का विस्तृत दौरा करने और बारिश से उत्पन्न समस्याओं का जायजा लेने का निर्देश दिया गया है। विधायकों को स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी करनी होगी। साथ ही, उन्हें जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करना होगा।