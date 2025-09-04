Rajasthan: भारी बारिश के बाद एक्शन में CM भजनलाल, अपने सभी मंत्रियों को दिया ये सख्त निर्देश

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए संवेदनशील और त्वरित कदम उठाए हैं। उन्होंने सभी मंत्रियों और विधायकों को अपने-अपने प्रभार वाले जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में 5 से 7 सितंबर तक व्यापक दौरे करने के निर्देश दिए हैं।
इस दौरान मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में दो दिन और अपने विधानसभा क्षेत्र में एक दिन बिताकर जन समस्याओं का समाधान करने और राहत कार्यों की निगरानी करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस अवधि में सभी कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड में रहेंगे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। अतिवृष्टि से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए त्वरित और समन्वित कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने सभी मंत्रियों को 5 और 6 सितंबर को अपने प्रभार वाले जिलों में कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है।
बता दें, इन बैठकों में राहत और बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और प्रभावित क्षेत्रों में सहायता को गति देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। मंत्रियों को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने के लिए भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त, 7 सितंबर को सभी मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता की समस्याएं सुनेंगे और उनका त्वरित निराकरण सुनिश्चित करेंगे।
मुख्यमंत्री ने विधायकों को भी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया है। सभी विधायकों को 5 से 7 सितंबर तक अपने विधानसभा क्षेत्रों का विस्तृत दौरा करने और बारिश से उत्पन्न समस्याओं का जायजा लेने का निर्देश दिया गया है। विधायकों को स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी करनी होगी। साथ ही, उन्हें जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करना होगा।
मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि वे अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन के साथ मिलकर काम करें और प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने में योगदान दें। उन्होंने कहा कि यह समय एकजुटता और सेवा का है, और सभी को मिलकर प्रदेशवासियों की मदद करनी होगी।