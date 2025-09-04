Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: भारी बारिश के बाद एक्शन में CM भजनलाल, अपने सभी मंत्रियों को दिया ये सख्त निर्देश

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए संवेदनशील और त्वरित कदम उठाए हैं।

जयपुर

Nirmal Pareek

Sep 04, 2025

CM Bhajanlal
फोटो- एक्स हैंडल

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए संवेदनशील और त्वरित कदम उठाए हैं। उन्होंने सभी मंत्रियों और विधायकों को अपने-अपने प्रभार वाले जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में 5 से 7 सितंबर तक व्यापक दौरे करने के निर्देश दिए हैं।

इस दौरान मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में दो दिन और अपने विधानसभा क्षेत्र में एक दिन बिताकर जन समस्याओं का समाधान करने और राहत कार्यों की निगरानी करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस अवधि में सभी कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड में रहेंगे।

ये भी पढ़ें

जैसलमेर खेतसिंह हत्याकांड: डांगरी गांव में भड़की हिंसा, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले; जानें मामला
जैसलमेर
Jaisalmer Khet Singh murder case

5 और 6 सितंबर को होंगे दौरे

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। अतिवृष्टि से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए त्वरित और समन्वित कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने सभी मंत्रियों को 5 और 6 सितंबर को अपने प्रभार वाले जिलों में कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है।

बता दें, इन बैठकों में राहत और बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और प्रभावित क्षेत्रों में सहायता को गति देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। मंत्रियों को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने के लिए भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त, 7 सितंबर को सभी मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता की समस्याएं सुनेंगे और उनका त्वरित निराकरण सुनिश्चित करेंगे।

बीजेपी कार्यकर्ताओं से किया ये आह्वान

मुख्यमंत्री ने विधायकों को भी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया है। सभी विधायकों को 5 से 7 सितंबर तक अपने विधानसभा क्षेत्रों का विस्तृत दौरा करने और बारिश से उत्पन्न समस्याओं का जायजा लेने का निर्देश दिया गया है। विधायकों को स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी करनी होगी। साथ ही, उन्हें जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करना होगा।

मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि वे अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन के साथ मिलकर काम करें और प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने में योगदान दें। उन्होंने कहा कि यह समय एकजुटता और सेवा का है, और सभी को मिलकर प्रदेशवासियों की मदद करनी होगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: ‘बहरी सरकार को सुनाने को लिए तेज बोल रहा हूं’, जूली ने कसा तंज; हंगामे के बीच ये 3 बिल पारित
जयपुर
Rajasthan assembly

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Sept 2025 06:42 pm

Published on:

04 Sept 2025 06:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: भारी बारिश के बाद एक्शन में CM भजनलाल, अपने सभी मंत्रियों को दिया ये सख्त निर्देश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट