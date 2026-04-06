Mandi News: सीएम भजनलाल ने दिया ‘ग्रीन सिग्नल’, अन्नदाताओं के लिए 87 करोड़ की सौगात, जानें कहां-क्या होंगे काम? 

Mandi News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के उत्थान के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने मण्डियों में विकास कार्यों और किसानों की सुविधा के लिए कुल 87 करोड़ 49 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा मण्डियों में सड़कों और बिजली के बुनियादी ढांचे को सुधारने और किसानों के लिए आधुनिक विश्राम स्थलों के निर्माण पर खर्च किया जाएगा।