Mandi News: सीएम भजनलाल ने दिया ‘ग्रीन सिग्नल’, अन्नदाताओं के लिए 87 करोड़ की सौगात, जानें कहां-क्या होंगे काम? 

Mandi News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के उत्थान के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने मण्डियों में विकास कार्यों और किसानों की सुविधा के लिए कुल 87 करोड़ 49 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा मण्डियों में सड़कों और बिजली के बुनियादी ढांचे को सुधारने और किसानों के लिए आधुनिक विश्राम स्थलों के निर्माण पर खर्च किया जाएगा।
मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति के बाद प्रदेश की 21 प्रमुख मण्डी समितियों में 40 करोड़ 63 लाख रुपये के विकास कार्य शुरू होंगे। इन कार्यों में मुख्य रूप से यार्ड निर्माण, विद्युत व्यवस्था में सुधार और मण्डियों को मुख्य मार्गों से जोड़ने वाली सम्पर्क सड़कों का निर्माण शामिल है।
मण्डियों में अपनी फसल बेचने आने वाले किसानों को अक्सर मौसम की मार झेलनी पड़ती थी। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने 46 करोड़ 86 लाख रुपये की लागत से 781 किसान विश्राम स्थलों के निर्माण को हरी झंडी दी है।
मण्डियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी से व्यापार प्रभावित होता था। यार्ड और सड़कों के निर्माण से:
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, यह कदम राजस्थान को कृषि व्यापार का हब बनाने की दिशा में उठाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विजन है कि राजस्थान का किसान केवल फसल न उगाए, बल्कि उसे अपनी उपज बेचने के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं भी मिलें। सड़कों के सुदृढ़ीकरण से परिवहन लागत में कमी आएगी, जिसका सीधा लाभ किसानों के मुनाफे के रूप में दिखेगा।
राज्य सरकार ने संबंधित मण्डी समितियों और सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और इन्हें निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। डीग से लेकर डूंगरपुर तक और जैसलमेर से लेकर हनुमानगढ़ तक, इस फैसले का असर पूरे राजस्थान के ग्रामीण परिवेश पर पड़ने वाला है।
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