30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan News: राजस्थान पंचायत चुनाव से पहले दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा मंथन, नेताओं ने आलाकमान को बताया जीत का प्लान

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के नेताओं के साथ मंथन किया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 30, 2026

Rajasthan Congress meeting in Delhi

मीटिंग में मौजूद कांग्रेसी नेता। फोटो: एक्स हैंडल @GovindDotasra

जयपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के नेताओं के साथ मंथन किया। इस दौरान संगठन को मजबूत करने के साथ राजस्थान पंचायत चुनाव, मनरेगा, एसआइआर समेत कई अहम मुद्दों पर मंथन किया गया। इस दौरान आलाकमान ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से अगले तीन महीने का प्लान भी मांगा है। आलाकमान ने स्पष्ट कर दिया है कि अब ऐसी बैठकें हर तीन महीने में कर समीक्षा की जाएगी।

दरअसल, संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस नेतृत्व इन दिनों प्रदेश इकाइयों के साथ बैठकें कर रहा है। राजस्थान की बैठक में प्रदेश के राजनीतिक हालात, संसद और विधानसभा के बजट सत्र, मनरेगा को लेकर विरोध, एसआइआर के दौरान फॉर्म 7 से फर्जीवाड़े पकड़ने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मध्यप्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा शामिल हुए।

राजस्थान में पंचायत व स्थानीय निकाय की तैयारी

डोटासरा ने बताया कि बैठक में संगठन को लेकर विस्तार से फीडबैक लिया गया है। संगठनात्मक गतिविधियों और जमीनी स्तर पर मजबूती को लेकर पार्टी आलाकमान ने संतोष जताया। अगले तीन महीने के दौरान पंचायत व नगर निकाय चुनाव होने हैं। इसलिए हमने इन चुनाव को जीतने की तैयारी का प्लान दिया है। इसके बाद हम कमजोर इलाकों पर फोकस करेंगे।

गहलोत नहीं हुए शामिल

डोटासरा ने बताया कि बैठक में पूर्व सीएम अशोक गहलोत शामिल नहीं हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने फोन कर गहलोत की तबीयत की जानकारी ली। वहीं, जूली ने कहा कि एसआइआर में गड़बड़ी करने की कोशिश की गई, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस संगठन की मजबूती के चलते जो लोग कुछ करना चाह रहे थे, वे अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए।

ये भी पढ़ें

राजस्थान विधानसभा की सुरक्षा में सेंध, अनधिकृत प्रवेश के मामले में सैनिक पकड़ा, अचानक बढ़ाई गई सुरक्षा
जयपुर
Rajasthan Assembly

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

rajasthan news

rajasthan news in hindi

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Jan 2026 08:53 am

Published on:

30 Jan 2026 07:52 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan News: राजस्थान पंचायत चुनाव से पहले दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा मंथन, नेताओं ने आलाकमान को बताया जीत का प्लान
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

JE Exam: दोबारा हुई जेई भर्ती परीक्षा को लेकर SOG का बड़ा, पहले पेपर लीक के बाद निरस्त की थी परीक्षा

paper-leak-1
जयपुर

Silver Price Tremendous Hike : चांदी का भाव 4 लाख रुपए किलो पहुंचा, बुलियन व सर्राफा बाजार स्तब्ध, कारीगर मायूस, पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट

Silver Price Tremendous Hike reached 4 lakh rupees per kilogram bullion and sarafa bazar is stunned artisans troubled
जयपुर

Govt Job Exam: मार्च 2026 में होगी 1,014 पदों पर भर्ती की मुख्य परीक्षा, RPSC ने जारी किया सहायक अभियंता 2024 का एग्जाम शेड्यूल

rpsc ajmer
जयपुर

वाह, न्याय हो तो ऐसा…5 जनवरी को वारदात, 27 को अरेस्ट, 29 को कोर्ट में पेश, 7 लोगों के बयान और 5.30 बजे सजा

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे भी मौसम का मिजाज ठंडा, गलन भरी सर्दी का जोर रहा

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.