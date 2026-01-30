Rajasthan News: राजस्थान पंचायत चुनाव से पहले दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा मंथन, नेताओं ने आलाकमान को बताया जीत का प्लान

मीटिंग में मौजूद कांग्रेसी नेता। फोटो: एक्स हैंडल @GovindDotasra
जयपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के नेताओं के साथ मंथन किया। इस दौरान संगठन को मजबूत करने के साथ राजस्थान पंचायत चुनाव, मनरेगा, एसआइआर समेत कई अहम मुद्दों पर मंथन किया गया। इस दौरान आलाकमान ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से अगले तीन महीने का प्लान भी मांगा है। आलाकमान ने स्पष्ट कर दिया है कि अब ऐसी बैठकें हर तीन महीने में कर समीक्षा की जाएगी।
दरअसल, संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस नेतृत्व इन दिनों प्रदेश इकाइयों के साथ बैठकें कर रहा है। राजस्थान की बैठक में प्रदेश के राजनीतिक हालात, संसद और विधानसभा के बजट सत्र, मनरेगा को लेकर विरोध, एसआइआर के दौरान फॉर्म 7 से फर्जीवाड़े पकड़ने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मध्यप्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा शामिल हुए।
डोटासरा ने बताया कि बैठक में संगठन को लेकर विस्तार से फीडबैक लिया गया है। संगठनात्मक गतिविधियों और जमीनी स्तर पर मजबूती को लेकर पार्टी आलाकमान ने संतोष जताया। अगले तीन महीने के दौरान पंचायत व नगर निकाय चुनाव होने हैं। इसलिए हमने इन चुनाव को जीतने की तैयारी का प्लान दिया है। इसके बाद हम कमजोर इलाकों पर फोकस करेंगे।
डोटासरा ने बताया कि बैठक में पूर्व सीएम अशोक गहलोत शामिल नहीं हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने फोन कर गहलोत की तबीयत की जानकारी ली। वहीं, जूली ने कहा कि एसआइआर में गड़बड़ी करने की कोशिश की गई, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस संगठन की मजबूती के चलते जो लोग कुछ करना चाह रहे थे, वे अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग