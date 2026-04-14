कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया, हम उनके विचारों को बढ़ा रहे आगे: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने नारी सशक्तिकरण और समान अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने नारी वंदन अधिनियम लागू किया है, जिससे महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश का परिदृश्य बदला है और भारत का वैश्विक स्तर पर कद बढ़ा है। बाबा साहेब से जुड़े पांच प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया गया है और इस वर्ष से संविधान दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने की घोषणा की गई है।