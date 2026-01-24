Jaipur: दल बदल कर भाजपा में आए कांग्रेसी नेताओं की बढ़ी उलझन, सियासी वनवास से दल बदलने वालों में ‘घर वापसी’ की चर्चा तेज

जयपुर। राजस्थान में 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कई पुराने नेता इन दिनों राजनीतिक उलझन के दौर से गुजर रहे हैं। पार्टी और सरकार में अपेक्षित भूमिका नहीं मिलने, संगठनात्मक जिम्मेदारी से दूर रहने और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी न मिलने के कारण ये नेता अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर मंथन कर रहे हैं। चुनावी फायदा नहीं मिलने से भविष्य की राजनीति को लेकर ये नेता अब असमंजस की स्थिति में हैं।