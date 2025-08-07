राजस्थान के गैंगस्टर दिलीप नाथ को पासपोर्ट जारी होने पर विवाद, बिहार पुलिस ने बताई सच्चाई

राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर दिलीप नाथ को फर्जी पते पर पासपोर्ट जारी होने के मामले में नया मोड़ आया है। गया के एसएसपी आनंद कुमार ने स्पष्ट किया कि गया पुलिस की कोई लापरवाही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट आवेदन में दिए गए पते की जांच के बाद पुलिस ने नकारात्मक रिपोर्ट दी थी। गैंगस्टर दिलीप नाथ ने पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय गया जिले के कोठी थाना क्षेत्र के बिकोपुर गांव का पता दिया था, जो झारखंड के चतरा जिले की सीमा से सटा है।