21 करोड़ ट्रांसफर करने के बाद भी शुरू नहीं हुई राजस्थान की ये एकमात्र सरकारी दवा फैक्ट्री, बच सकती थी मासूम बच्चों की जान

औषधि नियंत्रण संगठन की ओर से दवा बाजार से दवाओं के सैंपल लेकर नियमित तौर पर जांच करवाई जाती है। संगठन की ओर से हर 15 दिन में जारी किए जाने वाले बुलेटिन में ब्रांडेड दवाओं के फेल होने वाले बैच की जानकारी दी जाती है। नि:शुल्क दवा योजना की बात करें तो योजना में वर्ष 2019 से 2024 तक करीब 800 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। इनमें राजस्थान में बनी दवाओं के करीब 90 सैंपल हैं। हालांकि नि:शुल्क दवा में फेल होने वाले सैंपलों की सार्वजनिक सूचना ब्रांडेड दवाओं की तरह आमतौर पर जारी नहीं की जाती।