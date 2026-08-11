जयकारों के साथ किया अभिषेक

टोंक. मेहंदवास की मालियों की झोपडिय़ा गांव में सोमवार को कांवडिया यात्रा निकाली गई। रविवार को गांव से कांवड़िए बीसलपुर गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां कांवड पूजन के बाद 200 से अधिक कांवड में बीसलपुर दह का पवित्र जलभर भोलेनाथ जयकारों के साथ रवाना हुए। भजनों की धुन पर नाचते-गाते हुए टोडा, बासेड़ा, गणेती, खरेडा से छान होते हुए मालियों की झोपडिय़ा पहुंचे। गांव पहुंचने से पहले मेहंदवास से 150 से ज्यादा महिलाएं कांवडियों को लेने पहुंची। इसके बाद शिवजी मंदिर में जलाभिषेक कर अच्छे मानसून की कामना की। इससे पहले मेहंदवास बस स्टैंड पर ग्रामीणों ने पुष्पवर्षा करने के साथ कांवड यात्रियों को जलपान कर उनका अभिनंदन किया।