दिन में रंगीन टायरों से सजाया, लगाए पौधे…रात को कचरा डाल बिगाड़ दी सूरत

हैरिटेज नगर निगम ने चौड़ा रास्ता और किशनपोल बाजार में आठ अस्थायी कचरा डिपो खत्म करने का दावा किया। दिन में रंगीन टायर रखे। इनमें मिट्टी भरी और पौधे भी लगाए। लेकिन, जैसे ही सूरज छिपा और अंधेरा हुआ तो फिर वही हालात हो गए। ज्यादातर जगहों पर कचरे के ढेर लग गए। किशनपोल बाजार में नगर निगम ने जिनको जिम्मेदार बनाया था, वे ही चले गए और उसके बाद अस्थायी कचरा डिपो पर लोग कचरा फेंक गए। जो लोग कचरा फेंकने आए, उनको भी यह सोचना चाहिए कि शहर उनका है और इसे साफ रखने में नगर निगम का सहयोग करें।