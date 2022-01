सामूहिक रुद्राभिषेक कर ध्वजा लगाने की मांग

अतिरिक्त पुलिस जाप्ता रहा तैनात

जयपुर।

बड़ी चौपड़ स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर परिसर में विचित्रेश्वर महादेव मंदिर में धरोहर बचाओ समिति के आव्हान पर हिन्दू संगठनों व सामाजिक संगठनों ने सामूहिक रूद्राभिषेक किया। इस दौरान लोगों ने मंदिर पर ध्वजा लगाने की मांग उठाई। साथ ही चेताया कि सरकार की ओर से एक मार्च को महाशिवरात्रि तक महादेव मंदिर के शिखर पर ध्वजा नहीं लगाई गई तो सामाजिक संगठनों के लोगों की ओर से विरोध करने के साथ ही खुद ध्वजा लगाई जाएगी।

धरोहर बचाओ समिति के संरक्षक एडवोकेट भारत शर्मा ने बताया कि जयपुर स्थापना के समय के इस मंदिर की छत पर अखण्ड ज्योत प्रज्जवलित थी। जिस पर कब्जा कर अन्य धार्मिक स्थल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त मामले को लेकर माणक चौक थाने में शिकायत कर परिवाद दर्ज कराया था। इसके बाद सोमवती अमावस्या पर हिन्दू संगठनों के लोग एकत्रित हुए और सामूहिक रूद्राभिषेक किया। पंडित सचिन राय दाधीच, पूर्व विधायक सुरेन्द्र पारीक, पार्षद कुसुम यादव, अरूण वर्मा, सुनील दत्ता, पूर्व पार्षद अजय यादव, ब्रजमोहन सैन ने पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर में अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात रहा। पुलिस ने लोगों को पूजा करने से नहीं रोका लेकिन लोगों को कानून व्यवस्था एवं नियमों की पालना करने के लिए समझाइस की। पंडित सचिन राय दाधीच, पूर्व विधायक सुरेन्द्र पारीक, पार्षद अरूण वर्मा, सुनील दत्ता, कुसुम यादव, अजय यादव, ब्रजमोहन सैन ने पूजा अर्चना की। राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष प्रणवेन्द्र शर्मा, स्वामी बालमुकुन्दचार्य ने कहा कि मंदिर में कब्जा करना एकदम गलत है। महादेव मंदिर के शिखर पर ध्वजा नहीं लगाई गई तो सामाजिक संगठनों के लोगों की ओर से विरोध करने के साथ ही खुद ध्वजा लगाई जाएगी।

Demand for raising the flag by performing mass Rudrabhishek