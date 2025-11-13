डीजीपी ने किया एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के नए कार्यालय का उद्घाटन

जयपुर. राजस्थान को नशा-मुक्त बनाने के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में राज्य पुलिस ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने जयपुर के जगतपुरा स्थित 7 नंबर चौराहा, महला रोड पर एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के नवीन कार्यालय का विधि-विधान से उद्घाटन किया। यह नया कार्यालय मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जनजागरूकता अभियान को नई गति प्रदान करेगा।

उद्घाटन समारोह में डीजीपी शर्मा ने कार्यालय का अवलोकन किया। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीआईजीपी) विकास कुमार ने उन्हें सुविधाओं का विस्तृत परिचय कराया। समारोह के दौरान एएनटीएफ की अब तक की प्रमुख कार्रवाइयों पर एक प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया गया। जिसमें नशा तस्करी पर अंकुश लगाने में टीम की उपलब्धियों को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम में यातायात एवं प्रशिक्षण विभाग के डीजीपी अनिल पालीवाल, एडीजीपी दिनेश एमएन, एडीजीपी वीके सिंह, एडीजीपी विशाल बंसल, एडीजीपी प्रशाखा माथुर और एडीजीपी लता मनोज कुमार सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम राजस्थान को नशामुक्त बनाने के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित होगा।

डीजीपी शर्मा ने उद्घाटन के बाद अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, "नशा एक सामाजिक बुराई है जो युवाओं और परिवारों को बर्बाद कर रही है। राजस्थान पुलिस इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है। यह नया कार्यालय हमें अधिक प्रभावी ढंग से तस्करी रोकने और जागरूकता फैलाने में सक्षम बनाएगा।" उन्होंने एएनटीएफ टीम को बधाई देते हुए भविष्य में और सख्ती बरतने के निर्देश दिए।राजस्थान पुलिस का यह प्रयास राज्य में नशा मुक्त समाज की स्थापना की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। एएनटीएफ की स्थापना के बाद से ही नशा तस्करी के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए जा चुके हैं, और यह नया कार्यालय इन प्रयासों को और मजबूत करेगा।