Anti Narcotics Task Force प्रशिक्षण कार्यक्रम: पुलिस महानिदेशक बोले संपर्क व समन्यव से करें नशे के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई

जयपुर। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार ने अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम और नशे की बढ़ती समस्या पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स से जुड़े सभी जवान प्रशिक्षण में अर्जित कौशल का लाभ लेते हुए उम्मीदों को साकार करें।

डीजीपी शर्मा पुलिस मुख्यालय सभागार में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई के साथ-साथ अपराध भी है और इससे कई परिवार पीडि़त हैं। इस टास्क फोर्स से जुड़े जवानों को त्रिस्तरीय कार्रवाई के तहत नशे के एंट्री प्वाइन्ट्स पर निगरानी रखते हुए वितरण तंत्र की पहचान करनी है तथा तकनीक का उपयोग करते हुए इसके विरूद्ध कार्रवाई करनी है।

इस मौके पर डीजीपी शर्मा ने नवनियुक्त जवानों को कहा कि वे फिल्ड में स्थानीय पुलिस के साथ बेहतर संपर्क व समन्वय के साथ कार्य करें तथा समाज की इस बड़ी समस्या के समाधान के प्रति पूरे जोश व मन के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें।