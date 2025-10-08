Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में Cyber Suraksha Month की घोषणा: स्कूल, कॉलेज, बैंक और हवाई अड्डों तक पहुंचेगी पुलिस

Rajasthan Police: डीजीपी ने अक्टूबर में राज्यव्यापी जागरूकता अभियान चलाने के दिए निर्देश, डीजीपी कार्यालय ने नोडल अधिकारी नियुक्त कर मांगा गतिविधियों का ब्यौरा।

2 min read

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Oct 08, 2025

Photo: Patrika Network

Cyber Surakshit Bharat: जयपुर. राजस्थान में अब साइबर सुरक्षा के प्रति बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलेगा। पुलिस महानिदेशक कार्यालय, एससीआरबी एवं साइबर क्राइम, राजस्थान ने एक आधिकारिक परिपत्र जारी कर आगामी अक्टूबर माह को वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में मनाने का निर्देश दिया है।
उप महानिरीक्षक पुलिस साइबर क्राइम विकास शर्मा ने बताया कि यह पहल भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र ( I4C ) नई दिल्ली के निर्देशों के संदर्भ में की गई है, जिसका उद्देश्य आमजन को साइबर अपराधों से बचाव के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करना है।

नोडल अधिकारी नियुक्त

इसके लिए समस्त पुलिस उपायुक्तों, जिला पुलिस अधीक्षकों और कमाण्डेन्ट को समुचित योजना बनाकर अभियान संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। राज्य स्तर पर पुलिस अधीक्षक साइबर अपराध राजस्थान और जिला स्तर पर प्रत्येक जिले से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को इस अभियान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अभियान की पहुंच को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तक सुनिश्चित करने के लिए I4C ने कई विभागों को भी इस अभियान में भागीदार बनाया है। जिसमे नागरिक उड्डयन विभाग, डाक विभाग, पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग शामिल है।


प्रमुख गतिविधियां

इस माह आयोजित होने वाली प्रमुख गतिविधियों का विस्तृत खाका खींचा गया है, जिनमें शामिल हैं:-

  • स्कूलों, कॉलेजों, और विश्वविद्यालयों में साइबर जागरूकता संबंधी व्याख्यान, कार्यशालाएं, क्विज, सेमिनार और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।
  • प्रमुख सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों, थानों/चौकियों पर पोस्टर, बैनर लगाए जाएंगे। मुख्य बाजारों, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, और मेट्रो स्टेशनों पर साइबर जागरूकता स्टॉल लगाए जाएंगे।
  • जिला स्तर पर साइबर जागरूकता मैराथन एवं साइकिल रैली जैसी खेलकूद गतिविधियां आयोजित होंगी। जिला कलेक्टर से समन्वय कर मानव श्रृंखला बनाने का भी आह्वान किया गया है।
  • बैंकों को सीएसआर गतिविधियों के जरिए जोड़ा जाएगा। स्थानीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और प्रतिष्ठित हस्तियों से जागरूकता संबंधी अपील बनवाई जाएगी।

साइबर जागरूकता प्रतिज्ञा

इस अभियान में साइबर जागरूकता प्रतिज्ञा भी दिलाई जाएगी जो आज के डिजिटल खतरों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।
मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूं

  • मैं तकनीक का सुरक्षित, सम्मानजनक और नैतिक उपयोग करूंगा / करूंगी।
  • मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पासवर्ड और ओटीपी को सुरक्षित रखूंगा / रखूंगी तथा संदिग्ध/अनजाने लिंक, फ़ाइल, संदेश या अटैचमेंट के प्रति सतर्क रहूंगा/ रहूंगी।
  • मैं दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों को सुरक्षित ऑनलाइन आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा / करूंगी तथा एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने और एक सुरक्षित साइबर दुनिया में योगदान देने की प्रतिज्ञा करता/करती हूं।

ये भी पढ़ें

RAJASTHAN POLICE का अलवर में सबसे बड़ा साइबर क्रैकडाउन, छह आरोपियों को पकड़ा, सैकड़ों म्यूल अकाउंट का भंडाफोड़
जयपुर
Photo: Official X Handle of Rajasthan Police

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 03:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में Cyber Suraksha Month की घोषणा: स्कूल, कॉलेज, बैंक और हवाई अड्डों तक पहुंचेगी पुलिस

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan weather update: आने वाले दो दिन फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, पाकिस्तान से आया नया तंत्र कराएगा बारिश

Rajasthan weather update
जयपुर

स्वदेशी एआइ: भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता की कुंजी

ओपिनियन

Rajasthan Winter Alert: रहें सावधान, इस बार पड़ेगी हाड़कंपाने वाली सर्दी, अक्टूबर में ही सर्द मौसम की आहट

जयपुर

आपकी बातः बच्चों में स्वच्छता की आदतें किस प्रकार डाली जा सकती हैं?

ओपिनियन

जयपुर के लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी: JDA मुख्यालय के बाहर खुलेंगे नए रीजनल ऑफिस, IAS-RAS अधिकारियों की बढ़ेगी संख्या

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.