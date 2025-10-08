राजस्थान में Cyber Suraksha Month की घोषणा: स्कूल, कॉलेज, बैंक और हवाई अड्डों तक पहुंचेगी पुलिस

Photo: Patrika Network
Cyber Surakshit Bharat: जयपुर. राजस्थान में अब साइबर सुरक्षा के प्रति बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलेगा। पुलिस महानिदेशक कार्यालय, एससीआरबी एवं साइबर क्राइम, राजस्थान ने एक आधिकारिक परिपत्र जारी कर आगामी अक्टूबर माह को वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में मनाने का निर्देश दिया है।
उप महानिरीक्षक पुलिस साइबर क्राइम विकास शर्मा ने बताया कि यह पहल भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र ( I4C ) नई दिल्ली के निर्देशों के संदर्भ में की गई है, जिसका उद्देश्य आमजन को साइबर अपराधों से बचाव के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करना है।
इसके लिए समस्त पुलिस उपायुक्तों, जिला पुलिस अधीक्षकों और कमाण्डेन्ट को समुचित योजना बनाकर अभियान संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। राज्य स्तर पर पुलिस अधीक्षक साइबर अपराध राजस्थान और जिला स्तर पर प्रत्येक जिले से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को इस अभियान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अभियान की पहुंच को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तक सुनिश्चित करने के लिए I4C ने कई विभागों को भी इस अभियान में भागीदार बनाया है। जिसमे नागरिक उड्डयन विभाग, डाक विभाग, पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग शामिल है।
इस माह आयोजित होने वाली प्रमुख गतिविधियों का विस्तृत खाका खींचा गया है, जिनमें शामिल हैं:-
इस अभियान में साइबर जागरूकता प्रतिज्ञा भी दिलाई जाएगी जो आज के डिजिटल खतरों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।
मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूं
