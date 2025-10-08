राजस्थान में Cyber Suraksha Month की घोषणा: स्कूल, कॉलेज, बैंक और हवाई अड्डों तक पहुंचेगी पुलिस

Cyber Surakshit Bharat: जयपुर. राजस्थान में अब साइबर सुरक्षा के प्रति बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलेगा। पुलिस महानिदेशक कार्यालय, एससीआरबी एवं साइबर क्राइम, राजस्थान ने एक आधिकारिक परिपत्र जारी कर आगामी अक्टूबर माह को वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में मनाने का निर्देश दिया है।

उप महानिरीक्षक पुलिस साइबर क्राइम विकास शर्मा ने बताया कि यह पहल भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र ( I4C ) नई दिल्ली के निर्देशों के संदर्भ में की गई है, जिसका उद्देश्य आमजन को साइबर अपराधों से बचाव के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करना है।