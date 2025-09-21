RAJASTHAN POLICE का अलवर में सबसे बड़ा साइबर क्रैकडाउन, छह आरोपियों को पकड़ा, सैकड़ों म्यूल अकाउंट का भंडाफोड़

Mule Accounts: जयपुर. अलवर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसने ऑनलाइन ठगों को सैकड़ों म्यूल अकाउंट (कमीशन पर बेचे गए बैंक खाते) उपलब्ध कराकर 100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है। इस कार्रवाई में मुख्य आरोपी संजय अरोड़ा सहित कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

अलवर के पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि जिले में ऑनलाइन धोखाधड़ी, सेक्स्टॉर्शन और ओएलएक्स फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस थाना वैशाली नगर की टीम को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। थानाधिकारी गुरुदत्त सैनी के नेतृत्व में टीम ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया।