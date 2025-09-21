Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

RAJASTHAN POLICE का अलवर में सबसे बड़ा साइबर क्रैकडाउन, छह आरोपियों को पकड़ा, सैकड़ों म्यूल अकाउंट का भंडाफोड़

Operation Cyber Sangram में बड़ी सफलता: 100 करोड़ की ऑनलाइन ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

जयपुर

MOHIT SHARMA

Sep 21, 2025

Photo: Official X Handle of Rajasthan Police
Photo: Official X Handle of Rajasthan Police

Mule Accounts: जयपुर. अलवर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसने ऑनलाइन ठगों को सैकड़ों म्यूल अकाउंट (कमीशन पर बेचे गए बैंक खाते) उपलब्ध कराकर 100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है। इस कार्रवाई में मुख्य आरोपी संजय अरोड़ा सहित कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
अलवर के पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि जिले में ऑनलाइन धोखाधड़ी, सेक्स्टॉर्शन और ओएलएक्स फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस थाना वैशाली नगर की टीम को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। थानाधिकारी गुरुदत्त सैनी के नेतृत्व में टीम ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया।

साइबर फ्रॉड के लिए बेचे जाते थे फर्जी अकाउंट

साइक्लोन सेल अलवर से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को एक संदिग्ध बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए से अधिक के लेनदेन और 41 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ी 101 शिकायतें मिली थीं। जांच में पता चला कि यह अकाउंट प्रेम पांचाल नाम के व्यक्ति का था, जो एक फर्जी फर्म लक्ष्मी इंटरप्राइजेज के नाम पर खोला गया था।

ये भी पढ़ें

साइबर स्कैम के खिलाफ CBI का बड़ा एक्शन: राजस्थान सहित 7 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी
जयपुर
Photo: Patrika Network

अकाउंट्स को साइबर फ्रॉड में लगे गिरोहों को बेच देते

पुलिस पूछताछ में आरोपी प्रेम पांचाल और मुख्य आरोपी संजय अरोड़ा ने खुलासा किया कि वे कमीशन का लालच देकर लोगों के नाम पर फर्जी फर्म बनाकर सैकड़ों करंट अकाउंट (म्यूल अकाउंट) खुलवाते थे। इन अकाउंट्स को वे सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग और साइबर फ्रॉड में लगे गिरोहों को बेच देते थे। इन अकाउंट्स का इस्तेमाल ठगी गई रकम को तेजी से ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था ताकि खाते फ्रीज होने से पहले पैसा निकाला जा सके।
गिरोह व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स और यहां तक कि लिंक किए गए मोबाइल नंबरों का एक्सेस भी ठगों को दे देता था।

भारी मात्रा में सामान बरामद, एसआइटी का होगा गठन

पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 7 चेकबुक, 19 एटीएम कार्ड, 6 पासबुक, 12 हस्ताक्षर किए हुए चेक, 20 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड, 1 कार और सैकड़ों म्यूल अकाउंट बेचने के सबूत बरामद किए हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय कांबले शरण गोपीनाथ के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा।

गिरफ्तार किए गए आरोपी

मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपियों प्रेम पाचांल पुत्र नारायण सिंह लुहार निवासी मुल्तान नगर दिल्ली रोड अलवर, संजय अरोडा पुत्र सुभाष (29) निवासी एनईबी अलवर सहित गौरव सचदेवा पुत्र जोगेन्द्र सिंह (30) निवासी वैशालीनगर अलवर, अकिंत बसंल पुत्र विनोद कुमार (32) निवासी शालीमार थाना सदर अलवर, रामवीर पांचाल पुत्र राधेश्याम (35 ) निवासी दयानन्द नगर थाना वैशालीनगर अलवर और सतीश कुमार बैरवा पुत्र रामपाल (45) निवासी जवाहर नगर थाना एनईबी अलवर को गिरफ्तार किया गया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Police की चेतावनी  ‘अलर्ट स्कैम’ से रहें सावधान, साइबर अपराधी नए तरीकों से कर रहे धोखाधड़ी
जयपुर
Photo: Patrika Network

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Sept 2025 04:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RAJASTHAN POLICE का अलवर में सबसे बड़ा साइबर क्रैकडाउन, छह आरोपियों को पकड़ा, सैकड़ों म्यूल अकाउंट का भंडाफोड़

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.