RAJASTHAN POLICE का अलवर में सबसे बड़ा साइबर क्रैकडाउन, छह आरोपियों को पकड़ा, सैकड़ों म्यूल अकाउंट का भंडाफोड़

Mule Accounts: जयपुर. अलवर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसने ऑनलाइन ठगों को सैकड़ों म्यूल अकाउंट (कमीशन पर बेचे गए बैंक खाते) उपलब्ध कराकर 100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है। इस कार्रवाई में मुख्य आरोपी संजय अरोड़ा सहित कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
अलवर के पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि जिले में ऑनलाइन धोखाधड़ी, सेक्स्टॉर्शन और ओएलएक्स फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस थाना वैशाली नगर की टीम को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। थानाधिकारी गुरुदत्त सैनी के नेतृत्व में टीम ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया।
साइक्लोन सेल अलवर से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को एक संदिग्ध बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए से अधिक के लेनदेन और 41 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ी 101 शिकायतें मिली थीं। जांच में पता चला कि यह अकाउंट प्रेम पांचाल नाम के व्यक्ति का था, जो एक फर्जी फर्म लक्ष्मी इंटरप्राइजेज के नाम पर खोला गया था।
पुलिस पूछताछ में आरोपी प्रेम पांचाल और मुख्य आरोपी संजय अरोड़ा ने खुलासा किया कि वे कमीशन का लालच देकर लोगों के नाम पर फर्जी फर्म बनाकर सैकड़ों करंट अकाउंट (म्यूल अकाउंट) खुलवाते थे। इन अकाउंट्स को वे सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग और साइबर फ्रॉड में लगे गिरोहों को बेच देते थे। इन अकाउंट्स का इस्तेमाल ठगी गई रकम को तेजी से ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था ताकि खाते फ्रीज होने से पहले पैसा निकाला जा सके।
गिरोह व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स और यहां तक कि लिंक किए गए मोबाइल नंबरों का एक्सेस भी ठगों को दे देता था।
पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 7 चेकबुक, 19 एटीएम कार्ड, 6 पासबुक, 12 हस्ताक्षर किए हुए चेक, 20 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड, 1 कार और सैकड़ों म्यूल अकाउंट बेचने के सबूत बरामद किए हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय कांबले शरण गोपीनाथ के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा।
मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपियों प्रेम पाचांल पुत्र नारायण सिंह लुहार निवासी मुल्तान नगर दिल्ली रोड अलवर, संजय अरोडा पुत्र सुभाष (29) निवासी एनईबी अलवर सहित गौरव सचदेवा पुत्र जोगेन्द्र सिंह (30) निवासी वैशालीनगर अलवर, अकिंत बसंल पुत्र विनोद कुमार (32) निवासी शालीमार थाना सदर अलवर, रामवीर पांचाल पुत्र राधेश्याम (35 ) निवासी दयानन्द नगर थाना वैशालीनगर अलवर और सतीश कुमार बैरवा पुत्र रामपाल (45) निवासी जवाहर नगर थाना एनईबी अलवर को गिरफ्तार किया गया।