Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Police की चेतावनी  ‘अलर्ट स्कैम’ से रहें सावधान, साइबर अपराधी नए तरीकों से कर रहे धोखाधड़ी

Cyber Crime: साइबर अपराधी नकली वेबसाइट्स, मैलवेयर, फिशिंग और धोखाधड़ी के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं। ये हमले आमतौर पर स्मार्टफोन, लैपटॉप, बैंकिंग ऐप्स या सोशल मीडिया पर फर्जी अलर्ट भेजकर किए जाते हैं।

जयपुर

MOHIT SHARMA

Aug 26, 2025

Photo: Patrika Network
Photo: Patrika Network

Cyber Safety: जयपुर. राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन को साइबर अपराधों से बचाने के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में ’अलर्ट स्कैम’ और अन्य साइबर धोखाधड़ी के तरीकों के बारे में बताया गया है, जिनसे अपराधी लोगों को निशाना बना रहे हैं।
एसपी साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी नकली वेबसाइट्स, मैलवेयर, फिशिंग और धोखाधड़ी के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं। ये हमले आमतौर पर स्मार्टफोन, लैपटॉप, बैंकिंग ऐप्स या सोशल मीडिया पर फर्जी अलर्ट भेजकर किए जाते हैं। यदि आप इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। आप नजदीकी पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन, या साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in पर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा, आप साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या 9256001930/ 9257510100 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

साइबर धोखाधड़ी के तरीके

फिशिंग और स्मिशिंग:अपराधी बैंकों, आधार, पैन या कूरियर सेवाओं के नाम पर फर्जी ईमेल या एसएमएस भेजते हैं।

रैंसमवेयर:खतरनाक ऐप्स या डाउनलोड्स के जरिए आपके फोन या कंप्यूटर को लॉक कर पैसे की मांग की जाती है।

फर्जी नौकरी और लोन ऑफर: व्हाट्सएप, टेलीग्राम या वेबसाइट््स पर आसान नौकरी या तुरंत लोन देने का लालच देकर निजी जानकारी चुराई जाती है।

मालिशियस ऐप्स: थर्ड-पार्टी स्टोर्स से डाउनलोड किए गए ये ऐप्स आपका डेटा चुरा सकते हैं या आपके डिवाइस का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हैं।

ये भी पढ़ें

e-Sim fraud: साइबर ठगी का नया हथियार, अनजान कॉल अटेण्ड करते ही अकाउंट का एक्सेस साइबर क्रिमिनल्स के पास
जयपुर
Photo: Patrika Network

बचने के लिए क्या करें

अनजान लिंक पर क्लिक न करें: किसी भी संदिग्ध एसएमएस, ईमेल या मैसेज में आए लिंक की जांच करें।

निजी जानकारी साझा न करें: अपना ओटीपी, आधार, पैन या बैंक विवरण किसी के साथ साझा न करें।

यूआरएल जांचें: किसी भी ऑनलाइन पेज पर जानकारी भरने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि यूआरएल "https://" से शुरू हो रहा हो।

केवल आधिकारिक ऐप स्टोर का उपयोग करें: ऐप्स को सिर्फ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें और उन्हें अनावश्यक अनुमति न दें।

सतर्क रहें: अज्ञात क्यूआर कोड को स्कैन न करें। मजबूत और अलग-अलग पासवर्ड का उपयोग करें और जहां संभव हो, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) चालू रखें।

नियमित रूप से अपडेट करें: अपने फोन और ऐप्स को हमेशा अपडेटेड रखें।

ये भी पढ़ें

Rajastjan Police Alert: डिलीवरी बॉक्स बन रहे डेटा चोरी का जरिया, बॉक्स पर छपे नाम, मोबाइल नंबर का स्कैमर्स कर रहे दुरुपयोग
जयपुर
Photo: Patrika Network

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 03:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Police की चेतावनी  ‘अलर्ट स्कैम’ से रहें सावधान, साइबर अपराधी नए तरीकों से कर रहे धोखाधड़ी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.