जयपुर में मकर संक्रांति और शीतला अष्टमी की छुट्टी घोषित, कलक्टर ने जारी किया आदेश

जयपुर जिला कलक्टर कार्यालय (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। जिले में वर्ष 2026 के लिए दो प्रमुख पर्वों पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने आदेश जारी कर मकर संक्रांति और शीतला अष्टमी (मेला चाकसू) के अवसर पर स्थानीय अवकाश की घोषणा की है। जारी आदेश के अनुसार मकर संक्रांति पर 14 जनवरी 2026 (बुधवार) और शीतला अष्टमी पर 11 मार्च 2026 (बुधवार) को जयपुर जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा।
कलक्टर कार्यालय से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश जयपुर जिले में स्थित राज्य सरकार के कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और अन्य संबंधित कार्यालयों पर लागू होगा। स्थानीय अवकाश घोषित होने से कर्मचारियों और आमजन को पर्वों को पारंपरिक उत्साह के साथ मनाने का अवसर मिलेगा। मकर संक्रांति राजस्थान सहित पूरे देश में प्रमुख पर्व के रूप में मनाई जाती है, वहीं शीतला अष्टमी का चाकसू मेला जिले की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन है।
प्रशासन का कहना है कि स्थानीय अवकाश घोषित करने का उद्देश्य धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करना और लोगों को सामाजिक एवं पारिवारिक आयोजनों में शामिल होने की सुविधा देना है। इस दौरान आवश्यक सेवाएं पूर्व की तरह संचालित रहेंगी, जबकि शेष कार्यालयों में कार्य स्थगित रहेगा। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि अवकाश की जानकारी संबंधित विभागों और कार्यालयों को दे दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग