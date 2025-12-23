23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में मकर संक्रांति और शीतला अष्टमी की छुट्टी घोषित, कलक्टर ने जारी किया आदेश

कलक्टर कार्यालय से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश जयपुर जिले में स्थित राज्य सरकार के कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और अन्य संबंधित कार्यालयों पर लागू होगा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Dec 23, 2025

Jaipur Collector

जयपुर जिला कलक्टर कार्यालय (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। जिले में वर्ष 2026 के लिए दो प्रमुख पर्वों पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने आदेश जारी कर मकर संक्रांति और शीतला अष्टमी (मेला चाकसू) के अवसर पर स्थानीय अवकाश की घोषणा की है। जारी आदेश के अनुसार मकर संक्रांति पर 14 जनवरी 2026 (बुधवार) और शीतला अष्टमी पर 11 मार्च 2026 (बुधवार) को जयपुर जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा।

जारी आदेश की प्रति :

कलक्टर कार्यालय से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश जयपुर जिले में स्थित राज्य सरकार के कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और अन्य संबंधित कार्यालयों पर लागू होगा। स्थानीय अवकाश घोषित होने से कर्मचारियों और आमजन को पर्वों को पारंपरिक उत्साह के साथ मनाने का अवसर मिलेगा। मकर संक्रांति राजस्थान सहित पूरे देश में प्रमुख पर्व के रूप में मनाई जाती है, वहीं शीतला अष्टमी का चाकसू मेला जिले की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन है।

प्रशासन का कहना है कि स्थानीय अवकाश घोषित करने का उद्देश्य धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करना और लोगों को सामाजिक एवं पारिवारिक आयोजनों में शामिल होने की सुविधा देना है। इस दौरान आवश्यक सेवाएं पूर्व की तरह संचालित रहेंगी, जबकि शेष कार्यालयों में कार्य स्थगित रहेगा। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि अवकाश की जानकारी संबंधित विभागों और कार्यालयों को दे दी गई है।

ये भी पढ़ें

फोरलेन पर एसओएस बटन मौन, आपत स्थिति में यात्रियों की मदद के लिए लगाए थे
पाली
sos system kya hai

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Dec 2025 06:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में मकर संक्रांति और शीतला अष्टमी की छुट्टी घोषित, कलक्टर ने जारी किया आदेश

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रिश्वत से करती अटेंडेंस फुल… शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज की निदेशक गिरफ्तार

जयपुर

Aravalli: नई परिभाषा तक खनन पट्टों पर रोक, अरावली और ज्यादा होगी सुरक्षित, कांग्रेस भ्रम फैला रही- भाजपा

Aravali issue in Rajasthan, Aravali issue, Aravali, Aravali news, Aravali latest news, Aravali today news, Aravali breaking news, Aravali update news
जयपुर

आरजीएचएस : लंबित भुगतान से दवा विक्रेताओं में फिर भड़का आक्रोश

RGHS Scam Bharatpur Thirteen government doctors were summoned to Jaipur and questioned
खास खबर

जयपुर में ACB का बड़ा एक्शन, कॉलेज निदेशक रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

जयपुर

100 मीटर नहीं, 100 पीढ़ियों का सवाल है अरावली

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.