जयपुर में मकर संक्रांति और शीतला अष्टमी की छुट्टी घोषित, कलक्टर ने जारी किया आदेश

कलक्टर कार्यालय से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश जयपुर जिले में स्थित राज्य सरकार के कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और अन्य संबंधित कार्यालयों पर लागू होगा। स्थानीय अवकाश घोषित होने से कर्मचारियों और आमजन को पर्वों को पारंपरिक उत्साह के साथ मनाने का अवसर मिलेगा। मकर संक्रांति राजस्थान सहित पूरे देश में प्रमुख पर्व के रूप में मनाई जाती है, वहीं शीतला अष्टमी का चाकसू मेला जिले की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन है।