उद्यमिता के विभिन्न अवसरों पर चर्चा

मानसरोवर स्थित पोद्दार इंटरनेशनल कॉलेज (Poddar International College at Mansarovar) में उद्यमिता के विभिन्न अवसरों पर वेबिनार का आयोजन किया गया। कॉलेज के रिसर्च सेल और राजस्थान यूनिवर्सिटी के एंटरप्रेन्योरशिप और कॅरिअर हब (Research Cell of the College and Entrepreneurship and Career Hub of Rajasthan University) ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया। जिसमें यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. जेएस मूर्ति ने स्टूडेंट्स से सफल उद्यमी बनने के गुणों पर चर्चा की साथ ही स्टूडेंट्स से उनके आयडियाज को स्टार्टअप में कन्वर्ट करने के तरीके बताए। इस मौके पर स्टूडेंट्स ने भी बिजनेस स्टार्टअप्स को लेकर विभिन्न क्वेरीज की जिनके जवाब एक्सपट्र्स ने मौके पर दिए। कॉलेज के चेयरमैन डॉ. आनंद पोद्दार ने भी स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए सफल उद्यमी बनने के टिप्स दिए। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रवीण गोस्वामी तथा आयोजक डॉ. उत्कर्ष कौशिक ने यूनिवर्सिटी कॉर्डिनेटर प्रो विद्या पाटनी समेत सभी वक्ताओं का आभार व्यक्त किया।