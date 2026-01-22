शराब के नशे में नवजात का अंतिम संस्कार करना भूले परिजन, अस्पताल टैग से खुला पूरा मामला

पुलिस जांच में सामने आया कि पिता उदय सिंह अपने एक दोस्त के साथ नवजात के अंतिम संस्कार के लिए आदर्श नगर श्मशान घाट जा रहा था। रास्ते में दोनों ने शराब पी ली और नशे की हालत में नवजात के शव को रामनिवास बाग गेट के पास रखकर वहीं बैठ गए। बाद में नशे के कारण दोनों गार्डन में सो गए और अंतिम संस्कार करना भूल गए। जब लोगों ने खुले में नवजात का शव पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस जब अस्पताल पहुंची तो पूरा खुलासा हो गया।