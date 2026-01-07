जेडीए में ई-जनसुनवाई शुरू, अफसरों ने 10 प्रकरणों को सुना, अब घर बैठे लोग बता सकेंगे शिकायतें

इस नई व्यवस्था के तहत लोग अपनी शिकायतें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद उसे संबंधित जोन या प्रकोष्ठ को भेजा जाएगा। आवश्यक कार्रवाई के बाद प्रार्थी की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। इसकी शुरुआत कर दी गई है। पहले दिन एक तरफ प्रार्थी और दूसरी तरफ जेडीए अधिकारियों की टीम मौजूद रही, अधिकारियों ने समस्या सुनकर उसका समाधान का आश्वासन दिया। संपूर्ण कार्रवाई की रिकॉर्डिंग की जा रही है और निस्तारण की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा रही है।