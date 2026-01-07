जेडीए में ई-जनसुनवाई शुरू, अफसरों ने 10 प्रकरणों को सुना, अब घर बैठे लोग बता सकेंगे शिकायतें

जयपुर। जेडीए ने लोगों की शिकायतों व समस्याओं को सुनने के लिए बुधवार को ई-जनसुनवाई शुरू कर दी है। अब घर बैठे लोग अपनी समस्याओं को ऑनलाइन बता सकेंगे। पहले दिन जेडीए के जोन—5 में 7 प्रकरणों और जोन—9 में 3 प्रकरणों की ई—जनसुनवाई की गई।
जोन-5 उपायुक्त ने ई-जनसुनवाई में एक आवेदक को भूखंड संख्या में भिन्नता के कारण बैंक लोन लेने में आ रही समस्या को सुना गया, जिस पर उपायुक्त ने आगामी दो दिवस में निस्तारण का आश्वासन दिया। जोन-9 उपायुक्त ने भी आवेदकों की समस्याओं को सुनकर उन्हें शीघ्र निस्तारण के लिए आश्वस्त किया गया। इसके अलावा मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन ने अतिक्रमण की एक शिकायत पर सुनवाई की।
इस नई व्यवस्था के तहत लोग अपनी शिकायतें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद उसे संबंधित जोन या प्रकोष्ठ को भेजा जाएगा। आवश्यक कार्रवाई के बाद प्रार्थी की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। इसकी शुरुआत कर दी गई है। पहले दिन एक तरफ प्रार्थी और दूसरी तरफ जेडीए अधिकारियों की टीम मौजूद रही, अधिकारियों ने समस्या सुनकर उसका समाधान का आश्वासन दिया। संपूर्ण कार्रवाई की रिकॉर्डिंग की जा रही है और निस्तारण की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा रही है।
जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि इस डिजिटल पहल का मुख्य उद्देश्य आमजन की परेशानी कम करना, प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
जेडीए में गुरुवार को जोन-9 की सुबह 11 से दोपहर 12 बजे, जोन-7 की दोपहर 12 से 1 बजे, मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन की दोपहर 2 से 3 बजे, निदेशक अभियांत्रिकी—1 की दोपहर 3 से शाम 4 बजे, जोन-8 की शाम 4 से 5 बजे, जोन-11 की शाम 5 से 6 बजे ई-जनसुनवाई की जाएगी।
