जयपुर

जेडीए में ई-जनसुनवाई शुरू, अफसरों ने 10 प्रकरणों को सुना, अब घर बैठे लोग बता सकेंगे शिकायतें

जेडीए ने लोगों की शिकायतों व समस्याओं को सुनने के लिए बुधवार को ई-जनसुनवाई शुरू कर दी है

जयपुर

image

Girraj Prasad Sharma

Jan 07, 2026

जयपुर। जेडीए ने लोगों की शिकायतों व समस्याओं को सुनने के लिए बुधवार को ई-जनसुनवाई शुरू कर दी है। अब घर बैठे लोग अपनी समस्याओं को ऑनलाइन बता सकेंगे। पहले दिन जेडीए के जोन—5 में 7 प्रकरणों और जोन—9 में 3 प्रकरणों की ई—जनसुनवाई की गई।

जोन-5 उपायुक्त ने ई-जनसुनवाई में एक आवेदक को भूखंड संख्या में भिन्नता के कारण बैंक लोन लेने में आ रही समस्या को सुना गया, जिस पर उपायुक्त ने आगामी दो दिवस में निस्तारण का आश्वासन दिया। जोन-9 उपायुक्त ने भी आवेदकों की समस्याओं को सुनकर उन्हें शीघ्र निस्तारण के लिए आश्वस्त किया गया। इसके अलावा मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन ने अतिक्रमण की एक शिकायत पर सुनवाई की।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई

इस नई व्यवस्था के तहत लोग अपनी शिकायतें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद उसे संबंधित जोन या प्रकोष्ठ को भेजा जाएगा। आवश्यक कार्रवाई के बाद प्रार्थी की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। इसकी शुरुआत कर दी गई है। पहले दिन एक तरफ प्रार्थी और दूसरी तरफ जेडीए अधिकारियों की टीम मौजूद रही, अधिकारियों ने समस्या सुनकर उसका समाधान का आश्वासन दिया। संपूर्ण कार्रवाई की रिकॉर्डिंग की जा रही है और निस्तारण की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा रही है।

जवाबदेही सुनिश्चित करना

जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि इस डिजिटल पहल का मुख्य उद्देश्य आमजन की परेशानी कम करना, प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

आज ये करेंगे जनसुनवाई…

जेडीए में गुरुवार को जोन-9 की सुबह 11 से दोपहर 12 बजे, जोन-7 की दोपहर 12 से 1 बजे, मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन की दोपहर 2 से 3 बजे, निदेशक अभियांत्रिकी—1 की दोपहर 3 से शाम 4 बजे, जोन-8 की शाम 4 से 5 बजे, जोन-11 की शाम 5 से 6 बजे ई-जनसुनवाई की जाएगी।

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

पत्नी-प्रेमिका की जासूसी तो ऐसे बचें, साइबर ठगी से भी बचाएगा यह उपाय

rajasthan news
जयपुर

अवैध निर्माण पर जेडीए की सख्ती… 606 बीघा सरकारी जमीन को कराया खाली, 392 अवैध कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर

जयपुर

School Holiday: शीतलहर का कहर, राजस्थान के कई जिलों में कक्षा 8 तक स्कूलों की छुट्टियां 10 से 12 जनवरी तक

school holiday
जयपुर

Jewellery Smuggling: हवाई कार्गो से करोड़ों की कर चोरी का खुलासा, स्टेट जीएसटी ने जब्त की सोना-हीरा ज्वैलरी

जयपुर

दर्द, खांसी, पेट और कैल्शियम सहित ये 10 दवाएं जांच में फेल

Medicine
जयपुर
