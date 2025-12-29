नए साल से जेडीए में ई-जनसुनवाई, घर बैठे ही दर्ज करा सकेंगे शिकायत, सुनवाई में भी नहीं आना होगा

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण में अब नागरिकों को शिकायतों के निस्तारण के लिए मुख्यालय और जोन कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नए जेडीसी सिद्धार्थ महाजन, जिन्होंने सोमवार को ही पदभार संभाला है और उसके बाद बैठक में ही ‘ई-जनसुनवाई’ प्रणाली लागू करने की बात कही है। इस डिजिटल पहल के तहत नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर वीसी के जरिए अधिकारियों से सीधे जुड़ सकेंगे।

मौजूदा समय की बात करें तो वर्तमान व्यवस्था में जेडीए से जुड़ी शिकायतों के लिए नागरिकों को बार-बार कार्यालय आना पड़ता है। एक ही समस्या के लिए अलग-अलग अधिकारियों और कर्मचारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी होती है।