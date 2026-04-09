संपादकीय: आक्रामक नीतियों से परे संवाद का मार्ग ही समाधान

अनुज शर्मा - पश्चिम एशिया एक बार फिर इतिहास के उस मोड़ पर खड़ा है, जहां संघर्ष और शांति के बीच की दूरी बहुत कम रह गई है। अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और ईरान के बीच हुआ दो सप्ताह का युद्धविराम केवल एक कूटनीतिक विराम नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता की दिशा में खुलती एक संभावित खिड़की है। क्योंकि इस तनाव ने न केवल क्षेत्रीय संतुलन को डगमगा दिया है, बल्कि दुनियाभर की अर्थव्यवस्था को भी अस्थिरता के भंवर में धकेल दिया। इस युद्धविराम की महत्वपूर्ण शर्त होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने से जुड़ी है। होर्मुज विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसके बंद होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उछाल आया और ऊर्जा संकट गहराने लगा। ऐसे में इस मार्ग का पुन: खुलना केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक राहत का संकेत है। हालांकि, यह युद्धविराम जितना आशाजनक दिखता है, उतना ही नाजुक भी है। ईरान की सुरक्षा चिंताएं और उसकी शर्तें यह साफ संकेत देती हैं कि आपसी भरोसे की कमी अब भी कायम है। दूसरी ओर, इजरायल और अमरीका की रणनीतिक प्राथमिकताएं इस समीकरण को और जटिल बनाती हैं।