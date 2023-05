New District in Rajasthan: इन 19 जिलों में पहले खुलेंगे शिक्षा विभाग के कार्यालय

New District in Rajasthan: प्रदेश में नवसृजित 19 जिलों में शिक्षा विभाग के जिला कार्यालय खोले जाने की कवायद शुरू हो गई है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से आदेश जारी कर पाबंद कर दिया गया है।

New District in Rajasthan

New District in Rajasthan: प्रदेश में नवसृजित 19 जिलों (19 new district in rajasthan) में शिक्षा विभाग के जिला कार्यालय खोले जाने की कवायद शुरू हो गई है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल की ओर से नवसृजित जिलों के मुख्यालय वाले ब्लॉक में पदस्थापित मुख्य ब्लॉक शिक्षाधिकारियों को आदेश जारी कर पाबंद कर दिया गया है।