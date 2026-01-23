रोज 500 से अधिक लोग सीधे अधिकारियों को बता रहे समस्याएं

जयपुर। जेडीए में ई-जनसुनवाई और एम-पास से फरियादियों को लाभ मिल रहा है। रोज 500 से अधिक लोग जेडीए में पहुंच रहे हैं और अपनी समस्या के बारे में बता रहे हैं। जेडीए की वेबसाइट पर जाकर लोग घर बैठे ही मोबाइल से ही एंट्री पास बनवा रहे हैं। जेडीए आकर कतार में नहीं लगना पड़ रहा। जो लोग ऑनलाइन पास नहीं बनवा सकते, उसके लिए जेडीए परिसर में ऑफलाइन पास की भी व्यवस्था की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत अब तक जेडीए में 23 हजार से अधिक पास बनाए जा चुके हैं।