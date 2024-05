EXCLUSIVE : … तो चूरू नहीं, 51.2 डिग्री के साथ राजस्थान का ये शहर रहा देश का सबसे गर्म, पारे ने तोड़ डाले सभी रिकॉर्ड्स !

Chief maximum temperatures observed on 28 May



Churu 50.5 deg Cel

Ganganagar 49.4

Pilani 49.0

Phalodi 49.0

Bikaner 48.3

Kota 48.2

Jaisalmer 48.0

Jaipur 46.6

Barmer 46.0

Highest ever maximum temp 49.0 deg observed today at Pilani. Previous record 48.6 on 02/05/1999. pic.twitter.com/7dBUWo58ve