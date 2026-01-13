मंत्री के सामने किसानों ने बताई सच्चाई, अधिकारियों व बीमा कंपनी प्रतिनिधियों को फटकार

कृषि मंत्री ने प्रदेश के विभिन्न किसान संघों और संगठनों के प्रतिनिधियों से संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषक आदान-अनुदान, नवीन बीज विधेयक, पेस्टीसाइड्स मैनेजमेंट बिल सहित कृषि एवं उद्यानिकी विभाग से संबंधित योजनाओं तथा बजट घोषणाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं कृषक आदान-अनुदान योजनाओं के तहत देय राशि में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को संबंधित कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगने तथा लंबित क्लेम प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।