राजस्थान समेत पूरे देश के टोल प्लाजा पर लागू होने जा रहा है ये नियम, FOLLOW नहीं करने पर लगेगा दुगना टोल

FASTag - Pay Highway Toll Online, How to Take Fast Tag : सरकार ने Highway Toll से जुड़े कई नियमों ( Highway Toll New Rules ) को बदलने का फैसला किया है। NHAI के Toll Plaza पर 1 दिसंबर से सभी लैन फ़ास्ट टैग ( fastag ) होंगे। फास्टैग लेने के लिए सरकार ने कई आधिकारिक जगह सुनिश्चित की है जहां आपको अपनी गाडी के लिए आसानी से FASTag मिल जाएगा। बस उसके लिए आपकी गाडी से जुडे कई दस्तवाजों की जरूरत ( fastag documents required ) पड़ेगी।