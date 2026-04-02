Fertilizer Quality: किसानों को मिलेगा गुणवत्तायुक्त खाद, सरकार का राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान शुरू

Fertilizer Distribution: जयपुर. राज्य में खरीफ फसल 2026-27 की तैयारियों के बीच किसानों को समय पर उच्च गुणवत्ता के उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि प्रदेशभर में 29 मार्च से 30 अप्रैल 2026 तक उर्वरकों की गुणवत्ता जांच और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को मानक गुणवत्ता के खाद-उर्वरक उपलब्ध कराना और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अनियमितता पर रोक लगाना है।