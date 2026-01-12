FMCG : खाद्य अपव्यय: भारत के फूड व एफएमसीजी उद्योग के सामने खड़ा बड़ा संकट

इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए अब सरकार की सक्रिय भूमिका अनिवार्य हो जाती है। आवश्यकता है कि सरकार राष्ट्रीय स्तर की फूड और एफएमसीजी कंपनियों को निर्देशित करे कि वे इस तरह के बी2बी प्लेटफॉर्म के विकास में निवेश करें। इसे उद्योग-व्यापी और लोकतांत्रिक बनाएं और इसे केवल व्यावसायिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संसाधन संरक्षण पहल के रूप में देखें। खाद्य अपव्यय सीधे-सीधे जीडीपी क्षरण से जुड़ा हुआ है। यदि उत्पाद नष्ट होते हैं, तो मूल्य सृजन भी नष्ट होता है। ऐसे प्लेटफॉर्म में निवेश, वास्तव में आर्थिक संरक्षण और स्थिरता में निवेश होगा।