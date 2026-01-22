आज शिवदासपुरा और मानसरोवर में फूड लाइसेंस शिविर

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि प्रातः 11 से शाम 4 बजे तक आयोजित होने वाले शिविरों में खाद्य व्यापारियों के फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन बनाकर वितरित करने के साथ ही व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के प्रावधानों की जानकारी भी दी जाएगी। इसमे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से किराना, मिठाई, होटल, डेयरी, रेस्टोरेंट, हलवाई, केटरिंग व्यापारियों, फास्ट फ़ूड, चाट, पकौड़ी, फल, सब्जी का ठेला, स्टॉल लगाने वाले विक्रेताओं के आवेदन ऑनलाइन कर मौके पर ही लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन जारी किए जाएंगे।