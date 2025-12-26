Jaipur: परिवहन अफसरों और कार्मिकों ने स्वयं व परिजनों के नाम रजिस्टर्ड कराए थ्री डिजिट VIP नंबर, जांच में पहुंचे सिर्फ 405 वाहन

अब इन्हें भी वाहनों का भौतिक सत्यापन कराने के लिए आरटीओ कार्यालयों में आना पड़ेगा। जगतपुरा आरटीओ कार्यालय में दो दिन में महज 30 फीसदी वाहन ही दस्तावेज का भौतिक सत्यापन कराने पहुंचे। पहले दिन 205 और दूसरे दिन 200 वाहन ही आए। जयपुर में कुल 2129 वाहन नंबरों के मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से अभी 1724 वाहनों का सत्यापन शेष है। यानी 70 फीसदी वाहन स्वामी अब तक वाहन लेकर नहीं आए। आज आखिरी दिन भौतिक सत्यापन होगा।