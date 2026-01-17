General Knowledge Question: तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पत्रिका के संस्थापक कर्पूरचंद कुलिश पर सवाल, अभ्यर्थियों में रही खास चर्चा

प्रश्न में कर्पूरचंद कुलिश के कार्यों से संबंधित विकल्प दिए गए थे।

इनमें पहला विकल्प था—उन्होंने हिंदी दैनिक राजस्थान पत्रिका शुरू किया, दूसरा विकल्प-उन्होंने राजस्थान के ग्रामीण जीवन और समाज पर मैं देखता चला गया श्रृंखला शुरू की, तीसरा विकल्प उन्होंने रामचंद्र के साथ मिलकर जयपुर फुट का सहआविष्कार किया और चौथा विकल्प था उन्होंने ढूंढाढी बोली में नियमित स्तंभ पोलमपोल में योगदान दिया।

इस प्रश्न के उत्तर में तीन विकल्प सही थे। उन्होंने रामचंद्र के साथ मिलकर जयपुर फुट का सहआविष्कार किया यह विकल्प गलत था।