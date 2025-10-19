राज्यपाल बागड़े का राजस्थान के 7 विश्वविद्यालयों को दीपावली तोहफा, मिले नए कुलपति; MLA की पत्नी भी बनीं कुलगुरु

राजस्थान सरकार और राज्यपाल का यह कदम प्रदेश के उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए अहम माना जा रहा है। इन विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की नियुक्ति से शैक्षिक गुणवत्ता, अनुसंधान, और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। विशेष रूप से, कृषि और आयुर्वेद जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले विश्वविद्यालयों में नई नियुक्तियां ग्रामीण और तकनीकी विकास को प्रोत्साहन दे सकती हैं।राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने इन नियुक्तियों को दीपावली के अवसर पर एक शैक्षिक तोहफा करार दिया है।