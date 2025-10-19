Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राज्यपाल बागड़े का राजस्थान के 7 विश्वविद्यालयों को दीपावली तोहफा, मिले नए कुलपति; MLA की पत्नी भी बनीं कुलगुरु

Rajasthan News: राजस्थान के उच्च शिक्षा क्षेत्र में दीपावली से पहले एक बड़ा तोहफा मिला है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने शनिवार को प्रदेश के सात विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों (कुलगुरुओं) की नियुक्ति की घोषणा की।

2 min read

जयपुर

image

Nirmal Pareek

Oct 19, 2025

Governor Haribhau Bagde

पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan News: राजस्थान के उच्च शिक्षा क्षेत्र में दीपावली से पहले एक बड़ा तोहफा मिला है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने शनिवार को प्रदेश के सात विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों (कुलगुरुओं) की नियुक्ति की घोषणा की। इस महत्वपूर्ण निर्णय के तहत, कोटा, जोधपुर, उदयपुर और जोबनेर सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों को नियुक्त किया गया है।

राज्यपाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिन सात विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की नियुक्ति की गई है, उनमें शामिल हैं-

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा - डॉ. विमला डूंकवाल
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर - डॉ. वीरेंद्र सिंह जेतावत
श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर - प्रो. पुष्पेंद्र सिंह चौहान
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर - डॉ. प्रताप सिंह
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर - प्रो. पवन कुमार शर्मा
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर - प्रो. गोविंद सहाय शुक्ला
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा - प्रो. निमित रंजन चौधरी

इन नियुक्तियों के बाद शिक्षक समुदाय में दिवाली पर उत्साह का माहौल है। विशेष रूप से, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा में नियुक्त डॉ. विमला डूंकवाल, जोकि खाजूवाला से भाजपा विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल की पत्नी हैं। इनकी नियुक्ति चर्चा का विषय बनी हुई है।

नियुक्ति की अवधि और शर्तें

राज्यपाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन कुलपतियों का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूरी होने तक (जो भी पहले हो) रहेगा। इन नियुक्तियों से विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों को गति मिलने की उम्मीद है।

राजस्थान सरकार और राज्यपाल का यह कदम प्रदेश के उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए अहम माना जा रहा है। इन विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की नियुक्ति से शैक्षिक गुणवत्ता, अनुसंधान, और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। विशेष रूप से, कृषि और आयुर्वेद जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले विश्वविद्यालयों में नई नियुक्तियां ग्रामीण और तकनीकी विकास को प्रोत्साहन दे सकती हैं।राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने इन नियुक्तियों को दीपावली के अवसर पर एक शैक्षिक तोहफा करार दिया है।

ये भी पढ़ें

जैसलमेर: मोहनगढ़ में सागरमल गोपा शाखा नहर अचानक टूटी, लाखों गैलन पानी बर्बाद, खेतों में पानी भरने से किसानों को नुकसान
जयपुर
Jaisalmer Sagarmal Gopa Branch Canal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Oct 2025 11:56 am

Published on:

19 Oct 2025 11:55 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राज्यपाल बागड़े का राजस्थान के 7 विश्वविद्यालयों को दीपावली तोहफा, मिले नए कुलपति; MLA की पत्नी भी बनीं कुलगुरु

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिवाली पर जयपुर में विशेष सफाई व्यवस्था, 37 जोन में 78 सफाईकर्मी तैनात, आयुक्त ने किया निरीक्षण

Special cleaning arrangements in Jaipur for Diwali
जयपुर

Guest Editor : मेरी हर सांस देश के लिए धडक़ती है- कार्तिक

kartik joshi
समाचार

Bridge Maintenance : 30 साल पुराने पुल को लिफ्ट कर बदलेंगे बेयरिंग, पुल की बढ़ेगी उम्र

Photo: Patrika Network
जयपुर

Rajasthan: पत्नी के थे अवैध संबंध, गुस्साए पति ने पत्नी के प्रेमी का गला रेता, अब मिली ये सजा

Jaipur Murder Case
जयपुर

Consumer Rights: दीपावली से पहले बड़ी कार्रवाई, 85 फर्मों पर छापेमारी, ₹93 हजार का जुर्माना

consumer court
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.