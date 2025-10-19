जैसलमेर: मोहनगढ़ में सागरमल गोपा शाखा नहर अचानक टूटी, लाखों गैलन पानी बर्बाद, खेतों में पानी भरने से किसानों को नुकसान

सागरमल गोपा शाखा नहर अचानक टूटी (फोटो- पत्रिका)
मोहनगढ़ (जैसलमेर): जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मोहनगढ़ 30 आरडी पर स्थित सागरमल गोपा शाखा नहर रविवार सुबह टूट गई।
बता दें कि स्थानीय किसानों और अधिकारियों की जानकारी के अनुसार, नहर टूटने का मुख्य कारण अवैध पानी चोरी और नहर के कमजोर पटरे हैं। अवैध “धोरी” (नहर से पानी निकालने के लिए बनाई गई गैर-कानूनी नाली) के दबाव और छेड़छाड़ के कारण नहर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे लाखों गैलन पानी बर्बाद हो गया।
नहर टूटने के बाद पानी आसपास के खेतों में घुस गया, जिससे खड़ी फसल को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। किसानों ने बताया कि इस क्षेत्र में लंबे समय से अवैध रूप से पानी चोरी की शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन जल संसाधन विभाग के अधिकारी इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों की कथित ‘मौन सहमति’ और अनदेखी के कारण ही इतना बड़ा हादसा हुआ।
मौके पर जल संसाधन विभाग के कर्मचारी पहुंचे और नहर की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। क्षेत्र के किसानों और जनप्रतिनिधियों ने नहर टूटने और अवैध पानी चोरी में अधिकारियों की भूमिका की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
जानकारी के मुताबिक, नहर की मरम्मत के लिए पहले ही 10 करोड़ से अधिक की लागत वाला टेंडर हुआ था, लेकिन उस समय मरम्मत का कार्य पूरा नहीं किया गया। पटरे कमजोर होने और अवैध पानी निकालने के चलते यह हादसा हुआ। स्थानीय किसान नहर बंद किए जाने की मांग कर रहे हैं, ताकि आगे और नुकसान रोका जा सके।
मौजूदा स्थिति में यदि सागरमल गोपा शाखा नहर समय रहते बंद नहीं की गई तो खेतों में पानी भरने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। इस हादसे ने मोहनगढ़ क्षेत्र में नहरी सुरक्षा और अवैध पानी चोरी के मुद्दों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
