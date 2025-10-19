जैसलमेर: मोहनगढ़ में सागरमल गोपा शाखा नहर अचानक टूटी, लाखों गैलन पानी बर्बाद, खेतों में पानी भरने से किसानों को नुकसान



नहर टूटने के बाद पानी आसपास के खेतों में घुस गया, जिससे खड़ी फसल को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। किसानों ने बताया कि इस क्षेत्र में लंबे समय से अवैध रूप से पानी चोरी की शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन जल संसाधन विभाग के अधिकारी इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों की कथित ‘मौन सहमति’ और अनदेखी के कारण ही इतना बड़ा हादसा हुआ।