राजस्थान में धनतेरस पर 22 हजार करोड़ का कारोबार, जयपुर में रिकॉर्ड बिक्री, सबसे ज्यादा बिकी गाड़ियां



वहीं, हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिरों में दिनभर हनुमत भक्ति का आयोजन रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित सुधाकर पुरोहित के अनुसार, कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि को हनुमान जन्मोत्सव मनाने का प्रावधान है, जो दीपावली से एक दिन पहले पड़ता है। इस साल स्वदेशी उत्पादों की मांग भी स्पष्ट रूप से बढ़ी। मिट्टी के दीपक, मोमबत्तियां और हैंडमेड झालरों की बिक्री ने बाजारों में उत्साह बढ़ाया।