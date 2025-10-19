Patrika LogoSwitch to English

Jaipur Free E-Rickshaw: जयपुर के परकोटे में शुरू हुआ मुफ्त ई-रिक्शा सेवा, रूट और टाइमिंग तुरंत जानें

राजधानी जयपुर के परकोटे में मुफ्त ई-रिक्शा चलने शुरू हो गए हैं। ये ई-रिक्शा किशनपोल बाजार, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता, बापू बाजार और जौहरी बाजार में चल रहे हैं।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 19, 2025

Jaipur Free E-Rickshaw

Jaipur Free E-Rickshaw (Patrika Photo)

जयपुर: दिवाली पर चारदीवारी के बाजारों में नि:शुल्क ई-रिक्शा चलने शुरू हो गए हैं। इसकी शुरुआत शनिवार से हुई। अजमेरी गेट पर इन ई-रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।


बता दें कि ये ई-रिक्शा किशनपोल बाजार, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता, बापू बाजार, जौहरी बाजार में चल रहे हैं। ई-रिक्शा को डीसीपी (ट्रैफिक) सुमित मेहरड़ा, एडिशनल डीसीपी (नॉर्थ) सरिता बड़गुर्जर, एडिशनल डीसीपी (साउथ) रानू शर्मा, जयपुर व्यापार महासंघ अध्यक्ष सुभाष गोयल, महामंत्री सुरेश सैनी सहित अन्य व्यापारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।


ई-रिक्शाओं पर जयपुर व्यापार महासंघ के बैनर लगे होंगे। वहीं ई-रिक्शा चालक व्यापार महासंघ के नाम लिखी टी-शर्ट पहने होंगे। इन पर शुभ दिवाली भी लिखा होगा। ई-रिक्शा 21 अक्टूबर तक दोपहर 2 से रात 11 बजे तक नि:शुल्क चलेंगे। पहले दिन इन रिक्शों में सवारी करना किसी कौतूहल से कम नहीं था।


खासकर शाम को बाजार की रोशनी देखने लोग इन ई-रिक्शा में बैठकर घूमे। जाम की समस्या दूर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने जयपुर व्यापार महासंघ के साथ मिलकर यह पहल शुरू की है। हालांकि, परकोटे में जाम की समस्या को दूर करने के लिए इस पहल को प्रायोगिक तौर पर भी देखा जा रहा है।

Published on:

19 Oct 2025 08:34 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Free E-Rickshaw: जयपुर के परकोटे में शुरू हुआ मुफ्त ई-रिक्शा सेवा, रूट और टाइमिंग तुरंत जानें

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

