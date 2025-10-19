Jaipur Free E-Rickshaw: जयपुर के परकोटे में शुरू हुआ मुफ्त ई-रिक्शा सेवा, रूट और टाइमिंग तुरंत जानें

Jaipur Free E-Rickshaw (Patrika Photo)
जयपुर: दिवाली पर चारदीवारी के बाजारों में नि:शुल्क ई-रिक्शा चलने शुरू हो गए हैं। इसकी शुरुआत शनिवार से हुई। अजमेरी गेट पर इन ई-रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
बता दें कि ये ई-रिक्शा किशनपोल बाजार, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता, बापू बाजार, जौहरी बाजार में चल रहे हैं। ई-रिक्शा को डीसीपी (ट्रैफिक) सुमित मेहरड़ा, एडिशनल डीसीपी (नॉर्थ) सरिता बड़गुर्जर, एडिशनल डीसीपी (साउथ) रानू शर्मा, जयपुर व्यापार महासंघ अध्यक्ष सुभाष गोयल, महामंत्री सुरेश सैनी सहित अन्य व्यापारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
ई-रिक्शाओं पर जयपुर व्यापार महासंघ के बैनर लगे होंगे। वहीं ई-रिक्शा चालक व्यापार महासंघ के नाम लिखी टी-शर्ट पहने होंगे। इन पर शुभ दिवाली भी लिखा होगा। ई-रिक्शा 21 अक्टूबर तक दोपहर 2 से रात 11 बजे तक नि:शुल्क चलेंगे। पहले दिन इन रिक्शों में सवारी करना किसी कौतूहल से कम नहीं था।
खासकर शाम को बाजार की रोशनी देखने लोग इन ई-रिक्शा में बैठकर घूमे। जाम की समस्या दूर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने जयपुर व्यापार महासंघ के साथ मिलकर यह पहल शुरू की है। हालांकि, परकोटे में जाम की समस्या को दूर करने के लिए इस पहल को प्रायोगिक तौर पर भी देखा जा रहा है।
