जयपुर

Rajasthan: डोटासरा की नई टीम लगभग तैयार, बनाए जाएंगे 15 नए अध्यक्ष; इन जिलों की आएगी बारी

Rajasthan Congress: राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने में जुटी प्रदेश कांग्रेस नए बने 10 जिलों में भी जल्द जिलाध्यक्ष लगाने को लेकर जुट गई है।

जयपुर

Nirmal Pareek

Aug 07, 2025

Govind Singh Dotasara
गोविंद सिंह डोटासरा, फोटो- एक्स हैंडल

Rajasthan Congress: राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने में जुटी प्रदेश कांग्रेस नए बने 10 जिलों में भी जल्द जिलाध्यक्ष लगाने को लेकर जुट गई है। इस माह के अंत तक एआइसीसी प्रदेश कमेटी की ओर से भेजे गए नामों को लेकर निर्णय ले सकती है।

संगठन के पदों का काम लगभग पूरा

कांग्रेस ने प्रदेश में निचले स्तर पर संगठन के पदों को भरने का काम लगभग पूरा कर लिया है, लेकिन नए बने दस जिलों के अलावा कई पुराने जिलों के अध्यक्षों को भी बदलने को लेकर तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि नए जिलों सहित करीब 15 जिलों में नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है।

बताया जा रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से भी जिलाध्यक्षों के नामों को लेकर चर्चा हो चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के बिहार दौरे व लोकसभा में व्यस्त होने चलते अभी निर्णय नहीं हो सका है।

यहां देखें वीडियो-


40 से 50 हुए कांग्रेस संगठन के जिले

प्रदेश कांग्रेस के पहले संगठनात्मक 40 जिले थे, लेकिन राज्य सरकार की ओर से 10 नए जिले बनाने की घोषणा के बाद कांग्रेस ने भी संगठन के 10 जिले बढ़ाकर 50 कर दिए हैं। कांग्रेस नए जिलों जयपुर ग्रामीण पश्चिम, डीग, बालोतरा, नीमकाथाना, ब्यावर, सलूंबर, भीलवाड़ा ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण पश्चिम जिलों में नए जिला अध्यक्षों की घोषणा करेगी।

जयपुर ग्रामीण से जयपुर ग्रामीण पश्चिम अलग जिला बनाया गया है। इसमें कोटपूतली-बहरोड़ शामिल होंगे। इसके अलावा भरतपुर से डीग, बाड़मेर से बालोतरा अलग जिला बनाया गया है। इसके अलावा सीकर से नीमकाथाना, अजमेर से ब्यावर, उदयपुर से सलूंबर और भीलवाड़ा जिले से भीलवाड़ा ग्रामीण के साथ ही जोधपुर ग्रामीण से जोधपुर ग्रामीण पश्चिम अलग जिला बनाया गया है।

Published on:

07 Aug 2025 03:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: डोटासरा की नई टीम लगभग तैयार, बनाए जाएंगे 15 नए अध्यक्ष; इन जिलों की आएगी बारी

