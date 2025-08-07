Rajasthan: डोटासरा की नई टीम लगभग तैयार, बनाए जाएंगे 15 नए अध्यक्ष; इन जिलों की आएगी बारी

कांग्रेस ने प्रदेश में निचले स्तर पर संगठन के पदों को भरने का काम लगभग पूरा कर लिया है, लेकिन नए बने दस जिलों के अलावा कई पुराने जिलों के अध्यक्षों को भी बदलने को लेकर तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि नए जिलों सहित करीब 15 जिलों में नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है।