स्नातक अंतिम वर्ष के प्रवेश पत्र जारी

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय (Rajasthan University ) ने 29 जुलाई से शुरू हो रही स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा (final year examination) के प्रवेश पत्र (admit card) गुरुवार को जारी कर दिए है। परीक्षार्थी (Candidates) यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड (admit card from the website of the university) कर सकते है। इससे पहले विवि ने एक दिन पहले बुधवार को सर्टिफिकेट, डिप्लोमा के एडमिट कार्ड (admit cards of certificates, diplomas ) जारी कर दिए थे।

परीक्षा नियंत्रक डॉ. राकेश राव ने बताया कि स्नातक तृतीय वर्ष, स्नातक अतिरिक्त विषय की मुख्य परीक्षा 29 जुलाई से शुरू होगी। इन परीक्षाओं में पंजीकृत परीक्षार्थियों के प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के बकाया प्रश्न पत्रों की समय सारणी शीघ्र ही विश्वविद्यालय वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

जेडीए की ओर से झोटवाड़ा आरओबी के निर्माण से प्रभावितों के पुनर्वास के लिए व्यावसायिक भूमि का आवंटन 30 जुलाई को लॉटरी से किया जाएगा। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि झोटवाड़ा आरओबी के निर्माण से प्रभावित भूमि के हितधारियों के पुर्नवास के लिए व्यवसायिक भूमि का आंवटन लॉटरी से 30 जुलाई को किया जाएगा। पहले यह लॉटरी 23 जुलाई को निकाली जानी थी।