Greenfield Airport: कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, समयबद्ध निर्माण से हाड़ौती को मिलेगी नई उड़ान

बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से निर्माण कार्य की विस्तृत जानकारी दी। मुख्य सचिव ने कार्य की वर्तमान प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार काम आगे बढ़ रहा है, जो सकारात्मक संकेत है। उन्होंने एयरोसिटी के कांसेप्ट प्लान को भी विस्तार से समझा और निर्देश दिए कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे सुव्यवस्थित ढंग से विकसित किया जाए, ताकि क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकें।