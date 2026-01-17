अमरूद से अमीर बनेंगे किसान: सवाई माधोपुर में देश का पहला अमरूद महोत्सव 18 जनवरी से होगा शुरू , 15 हजार हेक्टेयर की खेती को मिलेगा बूस्ट

National Guava Festival: जयपुर. राजस्थान का सवाई माधोपुर जिला इतिहास रचने जा रहा है। 18 जनवरी से शुरू हो रहे दो दिवसीय राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव में कृषि, व्यापार, पर्यटन और संस्कृति को एक मंच पर जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी जाएगी। यह देश का पहला राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव है, जो अमरूद आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का अनोखा प्रयास है। यह महोत्सव सिर्फ फल का उत्सव नहीं, बल्कि किसानों की आय दोगुनी करने, प्रोसेसिंग और निर्यात बढ़ाने का रोडमैप है। आयोजन का शुभारंभ 18 जनवरी को प्रातः 11 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मुख्य आतिथ्य में किया जाएगा।