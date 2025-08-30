‘मानेसर कांड’ पर हनुमान बेनीवाल का चौंकाने वाला खुलासा, बोले- ‘पायलट ने CM बनने के लिए मुझसे मांगा समर्थन’

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल पर जमकर निशाना साधा था। हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा पर अपनी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा था कि हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा दोनों दोस्त हैं और हमारी सरकार को गिराने की साजिश में शामिल थे। दोनों ने हेलिकॉप्टर से पूरे राजस्थान में घूमकर यह कोशिश की थी। दोनों को पुराना इतिहास है। गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार बच गई, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। पैसे लेने की बात पर उन्होंने कहा कि इस पर बाद में चर्चा होगी।