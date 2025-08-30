Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

‘मानेसर कांड’ पर हनुमान बेनीवाल का चौंकाने वाला खुलासा, बोले- ‘पायलट ने CM बनने के लिए मुझसे मांगा समर्थन’

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अशोक गहलोत के पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार गिराने के आरोप पर पलटवार किया है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 30, 2025

hanuman beniwal
Photo- Patrika Network (File Photo)

Rajasthan Politics: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के संयोजक एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने गहलोत के पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को गिराने के प्रयास में शामिल बताने जाने वाले आरोपों को निराधार करार दिया। बेनीवाल ने कहा कि मानेसर प्रकरण कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह का नतीजा था। गहलोत ने जनता के हितों को भुलाकर मुख्यमंत्री बने रहने और मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में रहने के लिए किया।

हनुमान बेनीवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जब सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री बनने के लिए मुझसे समर्थन मांगा था, तब बिना किसी शर्त के मैंने सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए रालोपा के तीन विधायकों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को देने की बात कही। चूंकि मानेसर प्रकरण कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह का नतीजा था। क्योंकि जनता के हितों को भुलाकर गहलोत सीएम बने रहने और पार्टी के नेता सीएम बनने की दौड़ में लग गए।

ये भी पढ़ें

‘हमारी सरकार गिराने में हनुमान-किरोड़ी दोनों शामिल थे’, गहलोत ने खोले नए राज; SI भर्ती पर भी किया खुलासा
जयपुर
Ashok Gehlot

आपकी सरकार गिराने में मेरी क्या भूमिका थी- बेनीवाल

उन्होंने कहा कि मेरा स्टैंड हमेशा जन भावना को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट था और सार्वजनिक था इसलिए मुझे आपके किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि आपकी सरकार गिराने से जुड़े मामले में मेरी क्या भूमिका थी। याद रहे कि राजस्थान के इतिहास में यह बात हमेशा याद रखी जाएगी कि जिनके शासन काल में लाखों मेहनतकश युवाओं के सपनों के साथ सबसे ज्यादा कुठाराघात हुआ,वो शासन काल आपका था।

विधायकों और मंत्रियों को होटल में रखा नजरबंद- बेनीवाल

बेनीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा गहलोत यह क्यों भूल गए है कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए सीएमओ में बैठे अधिकारी, उनके नजदीकी नेता और वो लोग जिन्हें जनता आपका दलाल कहती थी। सभी की भूमिका पेपर लीक जैसे मामलों में थी। आपकी सरपरस्ती में ही जिन लोगों ने राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया। उनके खिलाफ कार्यवाही करना तो दूर आपने एक शब्द तक नहीं बोला, आप तो अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ ही तालमेल नहीं बैठा सके।

उन्होंने कहा कि आपने विधायकों और मंत्रियों को होटल में नजरबंद रखा और होटलों से सरकार चलाई ,आपके शासन में राजस्थान, देश भर में अपराध में एक नंबर पर आ गया, पेपर लीक में एक नंबर पर आ गया इसलिए नैतिक रूप से तो आपको किसी पर आरोप लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है क्योंकि आपने अपने आलाकमान की परिक्रमा करके 15 वर्षों तक राजस्थान की जनता को ठगा।

गहलोत ने लगाया था सरकार गिराने का आरोप

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल पर जमकर निशाना साधा था। हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा पर अपनी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा था कि हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा दोनों दोस्त हैं और हमारी सरकार को गिराने की साजिश में शामिल थे। दोनों ने हेलिकॉप्टर से पूरे राजस्थान में घूमकर यह कोशिश की थी। दोनों को पुराना इतिहास है। गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार बच गई, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। पैसे लेने की बात पर उन्होंने कहा कि इस पर बाद में चर्चा होगी।

ये भी पढ़ें

‘मैं थोड़ा पागल दिमाग का हूं…’, मदन दिलावर के सख्त तेवर, बोले- ‘ऐसे मामलों में शिक्षकों को नहीं छोडूंगा’
भीलवाड़ा
madan dilawar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 09:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ‘मानेसर कांड’ पर हनुमान बेनीवाल का चौंकाने वाला खुलासा, बोले- ‘पायलट ने CM बनने के लिए मुझसे मांगा समर्थन’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.